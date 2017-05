Dramaet i Operaen: Musikksjefen slutter ett år før tiden

Steffens gikk tidligere i vår hardt ut mot påtroppende operasjef Annilese Miskimmon, som han mente var «umulig å samarbeide med».

Han erklærte at han ikke ville fortsette etter at åremålet gikk ut i 2018. Nå trekker han seg ett år før tiden.

I en pressemelding skriver Den Norske Opera & Ballett at det nå er enighet om å avslutte åremålet til musikksjefen.

– Karl-Heinz Steffens har som kjent meddelt at han ikke ønsker å fornye sin kontrakt når hans åremålsavtale som musikksjef utløper 1. august 2018. Steffens og Den Norske Opera & Ballett har nå blitt enige om å avslutte kontrakten 1. august i år, etter inneværende sesong. Basert på at musikksjefen ikke ønsker å fornye åremålet, er det enighet om at denne løsningen nå er til det beste for begge parter, heter det i pressemeldingen.

– Jeg vil takke Steffens for hans sterke bidrag i de operaoppsetninger og konserter han har dirigert her i Operaen, og for at han har inspirert og ledet Operaorkestret til nye høyder, sier administrerende direktør Nils Are Karstad Lysø.

Selv om Steffens trer til side som musikksjef, vil han komme tilbake neste sesong som gjestedirigent for å gjennomføre prosjekter som allerede er under forberedelse. Han vil dirigere Tosca til høsten, samt Operaorkestrets lenge planlagte turné til Helsinki og København.

Arbeidet med å finne Steffens sin etterfølger vil starte for fullt etter sommeren.