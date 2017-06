Fakta: Messias Scenisk oratorium i tre deler, skrevet av Georg Friedrich Händel.

Basert på notemateriale fra 1741-manuskriptet, utgitt som Messias 1741 av Malcolm Bruno og Caroline Ritchie, med tillatelse av Breitkopf & Härtel, redigert av Malcolm Bruno.

Utdrag fra King James Bible og The Common Book of Prayer, redigert av Charles Jennens.

Regi, design og video ved Netia Jones.

Medvirkende:

Barokksolistene

Bjarte Eike, dirigent

Edvard Grieg Kor

Cathedra

Michael McCarthy, assisterende musikalsk leder

Kateryna Kasper, sopran

Renata Pokupic, mezzosopran

Pierre Derhet, tenor

Callum Thorpe, bass

Spilles på Den Nationale Scene i Bergen 31. mai til 3. juni 2107.

Lyseffekter, tidstypiske kostymer og meningstung regi. For den som liker å lukke øynene og lene seg tilbake til Georg Friedrich Händels omfattende oratorium Messias, var ikke denne nye versjonen, fremført ved Festspillene i Bergen onsdag denne uken, en idealforestilling.

Regissør Netia Jones har nemlig gått sammen med Barokksolistene og fiolinist Bjarte Eike – våre mest anerkjente barokkutøvere – i å lage en iscenesatt versjon av stykket fra 1741.

I stedet for å la nøytrale solister stå på rekke foran orkesteret i et rigid konsertoppsett, har Jones konstruert en hel handling basert på uttrykkskarakterene til solistene.

Tenoren er blitt en ung prest som forsøker å lede og trøste sin menighet, alten er blitt en fortvilet mor med en dødssyk sønn, bassen inntar rollen som bekymret dommedagsprofet og sopranen skrider inn og ut som en blåkledt engel – et slags symbol på den rene troen.

Fra himmelske symboler til verdslig drama

Thor Brødreskift

Det kan høres drastisk ut. Noe av det evige i Händels musikk er nettopp tvetydigheten i hvem det er som egentlig snakker – er det bønn, er det fortelling, er det dramatisering?

Men Jones’ konkretisering av handlingen gir mening til det abstrakte: Når vi hører tenoren med overbevisning synge «Comfort ye, my people» til sin menighet, føler vi den unge prestens behov for å forkynne. Når alten leser fra bibelen i «But Who May Abide the Day of His Coming» føler vi hennes fortvilelse gjennom bønnen.

På den ene siden begrenser det tolkningen til en rent verdslig situasjon. På den annen side er det gode hjelpemidler for innlevelse i et tekstmateriale som for mange føles ganske fjernt i dag.

Samtidig gir denne menneskeliggjøringen en ubehagelig følelse av ensomhet. Når engelen til slutt synger «If God is with us, who can be against us», føles det mer hult en betryggende. For når solistene er redusert til menneskelige roller – selv engelen fremstår som en menneskelig konstruksjon – kan ikke ordene deres være annet enn desperat bønn, et håp om at det kanskje er noen der ute.

Trillende ornamentikk i knusktørr sal

Dermed blir det opp til Händels musikk å hindre at dette blir en dyster affære. Og det greier den, som vanlig.

Barokksolistene har valgt seg en utgave av originalmanuskriptene fra 1741, med liten besetning og lite kor. Her er ariene større, med flere repetisjoner og mer rom for ornamentikk og improvisasjon.

Thor Brødreskift

Orkesteret, med tidsriktige instrumenter med tarmstrenger, spiller med både letthet og konsentrasjon – en utfordring når det er så lite klang å hente fra salen. Koret, bestående av sangere fra Edvard Grieg Kor og det importerte tidligmusikk-koret Cathedra fra Washington, synger seg godt inn og solistene er overbevisende.

Særlig sopran Kateryna Kasper utnytter den barokke formen. I en stilisert positur som gjør at hun hele tiden ser ut som et ikonmaleri, holder hun elegant tilbake der andre ville poengtert Händels medrivende melodier, får sangene til å høres ut som de «bare skjer», helt av seg selv.

Men er det nødvendig?

Det er en relativt radikal nytolkning som presenteres av Barokksolistene og Netia Jones – en blanding av tilbake til røttene og ny, konstruert kontekst.

Men grepene gir mening og føles kjærkomne for et moderne publikum.

Om grepene er nødvendige, kommer an på hva som er målet. Denne versjonen lukker dørene for en del av de mest abstrakte og ubundne musikalske opplevelsene av Messias – men åpner til gjengjeld for andre, mer følelsesmessige tilnærminger.

Om målet er å skape nye innganger til verket, å utforske mulighetene som ligger i alternative tolkninger, er Jones og Barokksolistenes versjon et interessant tilfang til tradisjonen.