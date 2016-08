Dronning Sonja: Jeg kaller det nesten en liten nobelpris

Det var den amerikanske kunstneren Tauba Auerbach som fredag mottok Queen Sonja Print Award (QSPA) i Bergen.

Det er tredje gang prisen blir delt ut og for første gang var kunstnere fra hele verden nominert. Hittil har prisen vært en utmerkelse for nordiske kunstnere.

Fakta: Queen Sonja Print Award (QSPA) Stiftelse med formål å øke interessen for grafisk kunst, og unge kunstnere til å utvikle seg. Opprettet i 2010 med utgangspunkt i salget av kunst laget av dronning Sonja i samarbeid med andre kunstnere. Etter hvert har private donorer også gitt bidrag til fondet. Størrelsen på fondet til stiftelsen var pr 31.12.2015 på 12,3 millioner kroner. I styret sitter: H. M. dronning Sonja (styreleder), Ørnulf Opdahl, Ole Larsen, Gry Mølleskog, Cecilie Malm Brundtland og Magne Furuholmen. Deler annethvert år ut en pris på 400.000 norske kroner og et opphold i et av verdens ledende grafiske verksteder, Ateljé Larsen i Sverige. Prisen var inntil i år en nordisk pris og gikk første gang i 2012 til finske Tiina Kivinen og i 2014 til danske Svend-Allan Sørensen. Fra 2016 er prisen internasjonal og 31 kunstnere ble invitert til å delta. Årets vinner er amerikanske Tauba Auerbach. Juryen har bestått av: Starr Figura, Ute Meta Bauer og Martin Puryear.

Auerbach som er født i San Francisco i 1981 og i dag bor i New York, arbeider både med maleri, grafikk, bokkunst og skulptur og konkurrerte med 30 kunstnere fra hele verden.

«Vi syntes virkelig arbeidet hennes stakk seg ut med en vakre estetikken, den konseptuelle strengheten og den dype og vakre tilknytningen til den grafiske kunsten», skriver juryen.

Dronnigens grafikk er utgangspunktet

Det er nettopp grafikken som er utgangspunktet for det hele når dronningens kunstpris nå er blitt en viktig internasjonal pris.

Alt stammer fra samarbeidet mellom nå avdøde Kjell Nupen og Ørnulf Opdahl, da dronningen laget sine første trykk sammen med dem i Atelje Larsen i 2010. Dronningen ville ikke selge sin kunst og ta inntekten selv.

Derfor ble stiftelsen Queen Sonja Print Award opprettet.

Utstillingen Texture er et resultat av samarbeidet mellom dronningen og kunstner og Aha-musiker Magne Furuholmen. Over hundre bilder vises på utstillingen og det er laget en kunstmappe, alt til inntekt for stiftelsen og fremtidige priser.

– Mer enn et majestetisk tidsfordriv

I praktboken Grafikkens vinger, som handler om dronningens og Furuholmens samarbeid og bilder, og om stiftelsen og årets vinner, har Lars Saabye Christensen fulgt de to kunstnerne nært i arbeidet over flere dager.

Arbeidet med grafikken er mer enn et «majestetisk tidsfordriv, ikke ulikt den veldedigheten som ambassadørfruer i gamle dager ofte engasjerte seg i», skriver Saabye Christensen om dronningen som grafiker.

– I noen posisjoner må man nesten yte mer for å overbevise om sitt talent, mer enn i kunsten ellers. Dette har jeg prøvd å skrive litt om, sier forfatteren.

– Måtte bevise at han ikke bare sang i et popband

– Kanskje måtte han slite, i hvert fall gjøre mer for å bevise at han ikke bare sang i et popband. Det interesserer meg med mennesker som møter en viss motstand og som holder på sitt og gjennomfører med bravur. Egentlig har dronningen og Magne Furuholmen noe til felles, de kommer fra to ganske vanskelige felt, når det gjelder å erobre kunsten.

Aftenposten møtte forfatteren og de to kunstnerne i det lille slottet Oscarshall på Bygdøy, der dronningen og Furuholmen for første gang fikk høre utdrag av det Saabye Christensen hadde skrevet om dem.

En rørt dronning

Dronningen var tydelig rørt da forfatteren leste utdrag fra teksten, der han skriver om med hvilket alvor og med hvilken innsats hun gjorde det, den tidligere kunsthistorikeren og samleren som nå selv er blitt utøver.

– Jeg har samarbeidet med andre kunstnere før, men dette er det mest sammensmeltede samarbeidet jeg har hatt, sa hun om det å jobbe i tospann med Furuholmen. Så tett har de jobbet, at de flere av bildene er signert av begge, og de påstår at de ikke husker hvem som har gjort akkurat hva i disse trykkene.

– Alle har brukt mye mørke farger og jeg syns det har vært litt irriterende

Furuholmen på sin side fremhevet hennes bruk av farger.

– Det spennende med prosjektet er at dronningen viser seg mer som en kolorist, sa Furuholmen.

– Dette er noe helt annet enn jeg har vært borte i før, det er kjempemorsomt, svarte dronningen. Alle de mennene jeg har vært så heldig å arbeide sammen med har brukt mye mørke farger og jeg syns det har vært litt irriterende. Her har det kommet frem litt gult, blått og andre farger.

Om presset, det å være kongelig, har Sonja tidligere sagt at hun grudde seg da hun debuterte som kunstner for fem år siden.

– Det er akkurat som Saabye Christensen beskriver i boken, man må legge seg ekstra i selen for å bli trodd, for å bevise at man mener noe på alvor at det er dypt og inderlig følt og at man må ofre ganske mye for å få det til.

Dronning Sonja sørger over Nupen

– Jeg ville ikke samarbeidet med dronningen på de premissene

Magne Furuholmen kommenterte også det å skifte beite fra populærmusikk til billedkunst.

– Det er klart at noen kan man aldri overbevise. Sett utenfra har man mange muligheter. De som åpner seg, har du kanskje ikke så lyst til å gå inn i, mens de du har lyst til boltes hardt og brutalt. Det viktigste er ens egen påståelighet og at man tror på det så mye selv.

Furuholmen sier det skal mer til enn berømmelse oppnådd på et annet felt for å lage kunst som har sporet av noe verdifullt.

– Jeg er så ubeskjeden at jeg ikke ville samarbeidet med dronningen hvis det var på de premissene. Det jeg har sett i samarbeidet med henne er en lidenskap og et behov, en kvalitet som kunstnere må ha. Vårt samarbeid er tuftet på ren og skjær nysgjerrighet og gjensidig inspirasjon.

