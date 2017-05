Dronningen får «Den onde greven» i festivalgave av Kultur-Norge

Bak den bredt anlagte gaven, som er tidenes første i sitt slag, står en rekke av landets fremste kulturinstitusjoner. På programmet står teater, opera, dans, poesi, klassiske konserter – og rock.

Blant de medvirkende: Ane Dahl Torp, Karius og Baktus, ni hiphop-dansere, Oslo-Filharmonien, Anne Marit Jacobsen og Den onde greven (fra Reisen til julestjernen).

Les også:

Starter i neste uke

Dronning Sonja fyller 80 år 4. juli. Serien av forestillinger, på det som i sommer heter Kulturslottet Oscarshall, begynner allerede 19. mai.

Det lille slottet, på Bygdøy i Oslo, disponeres av kongeparet. I fjor sommer fikk parken der egen friluftsscene, rett ved fjorden. Helt til ut på høsten får særlig scenen en sentral rolle i det som blir en folkelig festival:

Billetter til samtlige forestillinger legges ut for offentlig salg (se faktaopplysninger nedenfor bildet).

Rolf Øhman

Fakta: Festivalen på Kulturslottet Oscarshall Flere av forestillingen i det som i sommer heter Kulturslottet Oscarshall, er gratis. Billettprisene varierer fra kr 50 til kr 300. Alle forestillinger er åpne for alle. Billetter selges på vanlig måte, gjennom Ticketmaster. Kulturslottet åpner fredag 19. mai, med en Jon Fosse-forestilling i Spisesalen, i regi av Det Norske Teatret. Mange oppsetninger spilles både innendørs og rundt i parken. Operaen frakter publikum i egen båt. Oslo-Filharmonien står for avslutningen 17. september, med en musikalsk eventyrforestilling for barn.

– En fanesak for dronningen

Bak kulturgaven til Hennes Majestet står Nationaltheatret, Den Norske Opera og Ballett, Riksteatret, Den Nationale Scene, Oslo-Filharmonien, Bergen Filharmoniske Orkester og Det Samiske Nasjonalteatret Beaivvas.

På vegne av arrangørene, og dermed giverne, forklarer Operaens ballettsjef, Ingrid Lorentzen:

– Vi vil så gjerne takke dronningen for hennes helt fantastiske engasjement for kunsten og kulturlivet. Det smitter! Konsekvent ønsker kongeparet gaver som kommer oss alle til gode. Samtidig vet vi at det for dronning Sonja er en fanesak at enda flere mennesker skal få glede av Oscarshall. Hva kan vel da passe bedre enn å gi henne et åpent kulturslott, fylt av forestillinger, i bursdagsgave?

– Flere uker før fødselsdagen: Noen overraskelse får majesteten altså ikke fra kulturlivet.

– Vi presenterte prosjektet for henne i november. Dronningen ble virkelig overrasket og svært glad; det ga hun tydelig uttrykk for. Forestillingene begynner i neste uke fordi den kongelige eiendommen på Bygdøy åpner for publikum nå til helgen. Slottet og parken er fortsatt en uoppdaget skatt for mange, svarer ballettsjefen.

Heiko Junge / NTB scanpix

– Kongen og jeg er svært takknemlige

Mottageren personlig, det vil altså si dronning Sonja, gleder seg allerede. I en kort uttalelse fastslår majesteten overfor Aftenposten:

– Kongen og jeg er svært takknemlige for denne gaven, og vi håper at mange vil dele den med oss.

Les også:

Maisen Bonnevie, kultursjef ved Det kongelige hoff, understreker at gaven fra kulturinstitusjonene går rett inn i en 165 år lang tradisjon:

– Lystslottet Oscarshall ble bygget på oppdrag av kong Oscar I og dronning Joséphine. Helt siden eiendommen sto ferdig, i 1852, har den vært åpen for publikum om sommeren. Ja, tidligere ble det populære grøntanlegget rundt slottet kalt Folkeparken. En rekke norske samtidskunstnere fikk oppdrag under oppføringen av Oscarshall. At så mange av dagens kunstnere nå skal opptre der, settes stor pris på av alle her i huset.

Rolf Øhman

– Mange nye aktiviteter

– Mer generelt: Kongeparet er personlig engasjert i hoffets stadig sterkere kultursatsing?

– Absolutt. Begge ønsker å spre kunnskap og dele informasjon, til forhåpentlig glede for folk flest. Også her på Slottet blir det mange nye aktiviteter i sommer. Detaljene kommer vi tilbake til, svarer kultursjefen.

Det norske teatret

Jon Fosse, Klatremus og fjordseilas

Seilas fra Operaen til Oscarshall, og en vandrende forestilling der, er blant sommerens kongelige kulturtilbud.

Sommer på Kulturslottet Oscarshall, som programmet heter offisielt, starter fredag 19. mai. Da bidrar Det Norske Teatret med intet mindre enn tre forestillinger. En av dem er en rockeutgave av Haugtussa, i Ane Dahl Torp og Sjur Miljeteigs versjon.

En samling Jon Fosse-tekster, oppsetningen Jakob og Neikob og en Oskar Braaten-kabaret inngår også i nynorskteaterets bidrag.

10. og 11. juni, i spisesalen i Oscarshall, gir Bergen Filharmoniske Orkester konserter. På den nye friluftsscenen spiller Riksteatret Karius og Baktus 16. og 17. juni.

Åtte ganger skal Den Norske Opera og Ballett fremføre spesialoppsetningen På Sommerslottet med Romeo og Julie. Musikere, en sangsolist og dansegruppen Kingwings inviterer til båttur fra Operaen og vandreforestilling i park og slott.

Fra Den Nationale Scene i Bergen kommer Jon Fosse-forestillingen Vinter, med slottsoppføring 28. og 30. juni. 31. august og 1. september bidrar Nationaltheatret med utdrag fra Reisen til Julestjernen og Dyrene i Hakkebakkeskogen, dessuten to diktprogram. Medvirkende er blant andre Lise Fjeldstad og Anne Marit Jacobsen.

I Salongen og Spisesalen i Kulturslottet fremfører Det samiske nasjonalteateret Beaivvas fem barnehageforestillinger, den 8. og 9. september. 16. og 17. september spiller Oslo Filharmoniske Orkester Den lille prinsen, med musikk av blant andre Mozart og Bach.

Les også: