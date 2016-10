Dylan-ekspert: – Aldri har en kunstner betydd så mye for så mange over så lang tid

– Dette er et gjennombrudd for det popkulturelle feltet. Fra og med nå må alle se på pop og rock med helt andre briller enn før.

Det sier Petter Myhr, direktør for Olavfestdagene, og en av landets fremste Dylan-eksperter.

Helt siden han som gymnasiast fikk høre New Morning av sin engelsklærer hjemme i Namsos, en opplevelse Myhr mener reddet ham fra å droppe ut av skolen, har Dylan betydd alt for trønderen.

– Jeg hadde egentlig gitt opp håpet om at han skulle få prisen, ikke fordi han ikke fortjener den, men det er noen kunstformer som regnes som mer aktverdig enn andre. Pop og rock hører ikke til de mest aktverdige kunstformene, selv om vi har fått museer som ivaretar disse kunstformene, sier Myhr.

Relevant om 100 år

I 2011 kom Myhr med boka «Bob Dylan – Jeg er en annen», historien om alle Bob Dylans album. Året etter ga han ut et 750 siders Bob Dylan-leksikon. At Dylan nå får Nobelprisen vil få stor betydning for hele populærkulturen.

– Aldri har en kunstner betydd så mye for så mange over så lang tid som det Dylan har gjort. Jeg har vært overbevist om at Dylans kunst vil være relevant om 100 år, nå vil den garantert være det, sier Myhr.

Direktøren understreker at musikeren ofte har uttalt at han er en misforstått kunstner.

– Dylan har selv uttalt at ingen forstår hva han driver med, de er ikke engang i nærheten, sier Myhr.

Og kanskje er det nettopp hans hardeste og mest trofaste fans som har misforstått ham aller mest.

– Dylan har sagt at hardcorefansen kun ser ham som person, ikke hvor han kommer fra. Mange av disse er fan av pop og rock, men de har ingen kunnskaper om de referansene Dylan bruker i tekstene sine. Han er en kunstner som tar opp i seg referanser fra hele litteraturhistorien, fra musikkhistorie til billedkunst, sier Myhr.

40 år for sent

Forfatteren Jan Erik Vold mener Dyland skulle fått Nobels Litteraturpris allerede i 1970.

– Det var på 60-tallet han skrev sine beste tekster, men det er bedre sent enn aldri, ting tar tid, sier Vold. Han var den første som oversatte Bob Dylans tekster til norsk.

– Endelig er sangpoeseien også blitt anerkjent som litteratur.

Den norske poeten brukte flere år før Den norske Bokklubben lot seg overbevise om at Bob Dylans sangtekster kvalifiserte som lyrikk mellom harde permer.

Damer i regn

– Samlingen Damer i regn kom først i et opplag på 8000 i 1977 og ble så populær at den fikk et nytt opplag på 4000 tusen, forteller Vold. – Den var utsolgt i nesten 30 år før den på nytt er kommet ut på Cappelen Damm i flere opplag.

– Han har mange flotte tekster, de svevr rundt omkring, sier Vold, som selv ikke har noen favorittekst av Bob Dyland, men som alltid leser sin norske oversettelse av Rainy Day Women (De steiner deg når du vil være snill) når han har opplesninger av Dylands tekster.

Jan Erik Vold forklarer Bob Dylands store appell gjennom flere generasjoner kort og med at han er bra.

– Han har vært en klok kunstner som ikke har tullet bort livet sitt. Han har vært dyktig til å administrere sitt talent.

Aldri møttes

Vold har aldri møtt Bob Dyland selv om han har arbeidet med og formidlet tekstene hans i et halvt århundre. Kanskje får han nå muligheten når Dylan tildeles litteraturprisen.

– Vet ikke, men da svenske Tomas Tranströmer fikk prisen i 2011 ble jeg invitert som hans norske oversetter, sier han.

Allerede mandag 24. oktober kan folk i Haugesund få oppleve Jan Erik Vold og bluesartisten Kåre Virud i fellesskap fremføre tekster og musikk av lese tekster av Bob Dyland.

Ventet i 20 år

Carl Johan Berg er en av Norges største Dylan-fans og har skrevet tre bøker om sitt idol.

-Denne dagen har jeg ventet på i 20 år, og under hver eneste prisannonsering har jeg sittet klar med det norske flagget. Da Bob Dylans navn ble ropt ut, løp jeg umiddelbart på terrassen og heiste flagget, sier han. Berg legger til at han også flagger på bursdagene til Dylan.

-Han er vår tids største poet, og det er svært mange i Norge som er glade for dette. Dylan har betydd mye for oss personlig, men også for samfunnet, sier han.

-På hvilken måte har Dylan betydd noe for samfunnet?

-Husk at Dylan kom med sine tekster på et tidspunkt det Beatles hadde meningsløse og tomme poptekster som for eksempel Love me do. Låter som Blowin’ in the wind ble protestbevegelsens gjennomgangsmelodi og The Times They Are a-Changin fikk samme betydning for ungdomsopprøret. Det ga et vanvittig løft til nivået på tekstene innen populærmusikken, sier Berg.

Ventet lenge

Forfatteren Håvard Rem har ventet lenge på nyheten han fikk i dag.

– Dette er en nobelpris til en hel litterær sjanger, nemlig sangteksten, mener Rem, som i likhet med Jan Erik Vold har oversatt mange av Bob Dylans tekster.

– Vi «dylanologer» har mast i 30 år om at han fortjener nobelprisen. Så dette er en spesiell dag, sier Rem til NTB.

Feil tildeling

Ikke alle er imidlertid like begeistret. Flere svenske litteraturkritikere mener det er feil å tildele nobelprisen i litteratur til den amerikanske rockelegenden Bob Dylan.

– Dette er en «trumpifisering» av Nobels litteraturpris. Ufattelig og uhørt deprimerende, sier litteraturkritiker Per Svensson til avisa Sydsvenskan.

Han sier til avisa at han hadde hørt om Dylans nominasjon, men trodde det hele var en spøk.

Sydsvenskans mangeårige kritiker og musikkjournalist Håkan Engström mener man ikke kommer bort fra at Dylan er svært viktig som artist.

– Men å gi ham litteraturprisen blir rart, sier han.