Dylan nevnte ikke nobelprisen fra scenen

Under den halvannen time lange konserten spilte han flere kjente låter, og spesielt sekstitallsvisa «Blowin' in the Wind» utløste entusiastisk respons fra publikum.

Rockepoeten fokuserte ene og alene på å fremføre musikken sin, og han nevnte ikke den prestisjetunge nobelprisen han ble tildelt tidligere på dagen. Dylan gir sjelden intervjuer eller kommenterer priser. Noen tenkte likevel at han kanskje kom til å si noen ord om hyllesten fra Svenska Akademien mens han sto på scenen torsdag kveld.

Tildelingen kom som en stor overraskelse for mange. Det er første gang i Nobels litteraturpris' 115 år lange historie at prisen går til en musiker. Dylan hylles for å ha fornyet både poesien og populærmusikken, og for å ha bygget bro mellom dem.

Dylan er ute på det han kaller «en evigvarende turné» og skal også stå på scenen under Desert Trip Indio-festivalen i California fredag kveld. (©NTB)