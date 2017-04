EBU: Russland utestengt fra Eurovision

For tre uker siden meldte Ukrainas sikkerhetstjeneste at de hadde gitt Russlands deltager, Julija Samojlova, innreiseforbud i tre år.

Samojlova deltok på en konsert på russiskokkuperte Krim i 2015, noe som ifølge den svenske kringkasteren SVT kan betraktes som et brudd på ukrainsk lov fordi det er forbudt å reise direkte til Krim fra Russland.

– Det er synd at politikk igjen blir blandet inn i et arrangement som egentlig bare skal være til forlystelse. Det er trist at Russland gjorde noe såpass provoserende som de gjorde, å la artisten reise inn på Krim. På den annen side gjorde hun ikke noe annet galt enn å krysse en grense. Men jeg skjønner også ukrainerne, det er mye vondt blod etter den russiske annekteringen av Krim, sier Morten Thomassen, leder i Den norske grand prix-klubben.

Thomassen mener at utestengelsen av Russland ikke vil legge noen demper på arrangementet, og at dette snart vil være glemt.

– Jeg tør nesten ikke tenke på hvordan den russiske artisten ville bli mottatt i Ukraina, selv om vedkommende ikke hadde vært på Krimhalvøya i det hele tatt, sier Thomassen.

Thomassen mener hendelsen er en kraftig skrape i lakken for Eurovision - både fordi de tillot Ukrainas låt, som har sterke politiske tilsnitt, og fordi det nå har blitt politiske forviklinger rundt det som ellers er en fest i mange land.

Det allerede kjølige forholdet mellom Ukraina og Russland ble ikke bedre under fjorårets Eurovision Song Contest. Da vant ukrainske Jamala med "1944", en sang om krimtatarens mørke historie.

– Vi tilbød to alternativer til den russiske kringkasteren. Den ene var å delta via satellitt og den andre var å finne en annen artist med gyldig innreisetillatelse, heter det i en pressemelding fra Den europeiske kringkastingsunionen (EBU).

– Ingen av delene var akseptabelt for kringkasteren Channel One og de har besluttet å ikke vise konkurransen. Det betyr dessverre at Russland ikke får mulighet til å delta i år, skriver EBU.

EBU skriver videre at de har gjort alt de kunne for å sikre samtlige land deltakelse.

Russlands kringkaster varslet selv at de trolig ville sette foten ned for russisk deltakelse hvis ikke artisten selv var til stede.

– Vi synes tilbudet om deltakelse via satellitt er snodig og nekter å gå med på det, fordi det er definitivt i strid med selve essensen av konkurransen, uttalte Channel One i slutten av mars.