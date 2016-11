Edvard Hoem gir en uromantisk honnør til det fysiske arbeidet

Forfatter: Edvard Hoem.

Roman, forlaget Oktober.

Den tredje romanen i krøniken om familien fra Rekneslia.

Ifølge Alf Prøysen har alle et søskenbarn på Gjøvik, men det er nok større sjanse for at alle har om ikke et søskenbarn så i alle fall en slektning av noe slag, på det amerikanske kontinentet.

Den massive utvandringen vestover er en merkestein i vår kollektive nasjonale bevissthet. Selv fikk jeg i oppveksten fortalt eventyrlige anekdoter om min bestefars ferd over Atlanterhavet som 16-åring for å bygge ut jernbanenettet i Canada slik at han skulle ha økonomisk ryggrad til å bli selveiende gårdbruker i hjembygden på Søre Sunnmøre.

Edvard Hoems saga om Nesje-slekten fra Molde-traktene, er det derfor såre enkelt å få nærhet til for noen og hver. Den levendegjør det som nesten er tale om arketypiske erfaringer, både for dem som dro og for dem som ble igjen -- i forlengelsen av tematiske forgjengere som Ole E. Rølvaag, Vilhelm Moberg, Alfred Hauge og Toril Brekke.

Oktober

Falmet drøm

I Land som ingen har sett føres beretningen opp gjennom første verdenskrig til et godt stykke ut på 20-tallet. Den rosenrøde Amerika-drømmen har rukket å falmet en hel del, og det er derfor slående hvor grunnleggende likt livet artet seg enten vi befinner oss i brattliene ved Frænfjorden eller på Alberta-prærien.

Det er det kraftkrevende kroppsarbeidet som står i høysetet. Det pløyes og såes, det snekres og hamres og høstes fra morgen til kveld. Marginene mellom uår og kronår er små, og det er mange munner å mette. Den fundamentale drivkraften, innrammet av en selvfølgelig gudstro, er å kunne bli gjeldfri slik at neste slektsledd kan få en noe lettere start på sin livsreise.

Arbeidsprosesser

Norsk samtidslitteratur er full av stillesittende, skjermstyrte og introverte figurer som ikke vet opp ned på en høygaffel, og i så måte er Hoems sikre og presise fremstilling av sosialt samhandlende og manuelle arbeidsprosesser, et forfriskende korrektiv.

Hans sentrale skikkelser, det være seg småbrukeren og sesongfiskeren Anton Edvard, storebroren og kornbonden Eilert og den stridbare og urolig søkende tanten Gjertine, har ikke noe annet valg enn å tørne ut i grålysningen og få ting gjort. Og de ustoppelige gjøremålene gir samtidig adskillige hint om personenes psykologiske habitus. Sinnsstemningene, hele det indre livet deres, stiger så å si opp til overflaten som en følge av en praktisk preget kontaktflate med tilværelsen.

Barnefødsler

Hoem skildrer livfullt og godt, i en langsomt fremadskridende og klangrik skrivestil, forankret i en fortellerstemme som nå og da griper inn i beretningen i form av anmerkninger om utfordringen som ligger i å lyslegge en forgangen tidsalder. Her hadde det kanskje vært bedre å holde fingrene fra fatet.

Lesere flest er klar over at enhver historisk roman er en hardt tilkjempet rekonstruksjon, og har liten bruk for problematiserende illusjonsbrudd. Vi hører om stormvær og forlis, om basarer og bedehusvekkelser, om ekteskapelige spenninger og stjålen sødme, om automobilens frydefulle inntog og en stri strøm av velkomne, men også tyngende og risikable barnefødsler.

Flat profil

Spørsmålet som tvinger seg frem er om vi ikke i siste instans hører om for mye. Det ligger i romanens natur at den har en forkjærlighet for det dramatisk tilspissede, det eksepsjonelle, selv om den henter råstoffet sitt fra alminnelige, dagligdagse foreteelser.

I dette tredje bindet er det som om profilen hendelsene avtegner smått om senn blir for flat og enstonig. Hoem insisterer på at alt er like viktig, like relevant - insisterer slik en litt nærsynt slektsgransker ville ha insistert.

Størst sus er det derfor over fortellingen når forfatteren kaster av seg det som stundom kan virke som en dokumentarisk, detaljfiksert tvangstrøye og slipper seg løs i den frie og uhemmede fabulering. Som den fornøyelige historien om hvordan Serianna, enken etter Nesje-slektens nestor, blir opphavskvinne til det berømte fyndordet om at sannheten er krigens første offer.