Einsteins hjerne på glass

Hvem er vi mennesker? Kan vi klare å finne hemmelighetene knyttet til menneskets natur, personlighet og – for å bruke et symboltungt ord – sjel, om vi dykker inn i hjernen?

Stykket Inkognito av Nick Payne på Det Norske Teatret handler om hjerneforskning, identitet og den sanne historien om to eksepsjonelle hjerner, tilhørende professor Albert Einstein og epilepsipasienten Henry Molaison (i stykket kalles han Henry Maison, og er løselig basert på Henry). Mens førstnevntes hjerne ble tatt ut post mortem for å granskes på jakt etter spor av genialitet, ble Henry (bare kjent som HM i hukommelsesforskningen) undersøkt nøye av forskere i levende live.

Tankelesemaskin

Som 27-åring fikk nemlig Henry operert ut begge hippocampus-er, i et forsøk på å helbrede epilepsien hans, noe som den gang virket som en tilforlatelig operasjon. Dermed var det hjernen til den tilsynelatende helt vanlige Henry, ikke geniet Einstein, som skulle gi oss en av nøklene til moderne hjerneforskning.

Henry kunne etter operasjonen nemlig ikke lære seg noe nytt eller danne nye minner! Dermed vet vi noe helt fundamentalt. Hippocampus er knyttet direkte til menneskets hukommelsessystem – men hvordan?

Da Edvard og May-Britt Moser i 2014 fikk Nobelprisen, var det med forskning knyttet til stedshukommelsen og et område tett inntil hippocampus kalt entironal korteks. Også de bygde på funnene gjort hos pasient HM. Og racet mot stadig større gjennombrudd i nevrovitenskapen har de siste årene akselerert med oppdagelsen av funksjonell MR (fMRI), som tar bilder av hjernen mens den er i funksjon. Nye gjennombrudd venter.

Livet uten hukommelse

Hva slags liv er et liv uten hukommelse? For Henry var hvert øyeblikk nytt, hvert menneske han møtte etter operasjonen virket ukjent, selv om han hadde møtt dem tusenvis av ganger. Henry hadde korttidshukommelse, eller såkalt arbeidsminne, og kunne en holde en samtale helt til han mistet oppmerksomheten, da var han blank igjen. Han kunne også lære seg motoriske oppgaver, og viste på den måten at hukommelsen er delt i flere deler.

Henry hadde ikke mulighet til å overføre nye minner til langtidshukommelsen, selv om han husket livet før operasjonen. Han kunne ikke lenger lagre episodiske minner, det vi selv oppfatter som den viktigste delen av hukommelsen vår: ”filmen” om livet vårt, som vi henter opp for vårt indre blikk. Livet skal jo passere revy en gang, og da skal vi ha en rikholdig kiste av verdifulle minner å ta av, eller hva?

Forskjellige typer hukommelse

Men heller ikke disse episodiske minnene oppfører seg på én måte hos alle. Forskeren Endel Tulving mente at også her ville det være store variasjoner. Kan man gå gjennom livet og vite hvem man er, men ikke huske ting levende, ikke ha noen personlige, episodiske minner? Eller, helt motsatt: Ha ekstremt detaljert hukommelse, ned til når, på hvilken ukedag og i hvilket år noe skjedde? Mennesker kan huske forskjellig om livene sine, på en skala fra nesten ingen minner til så mange at det er ubehagelig. Når vi legger til at det vi plukker ut som viktig å huske er knyttet til hvem vi er og hva i syns er emosjonelt viktig akkurat da, blir det tydelig at hukommelse er ikke én ting: Vi husker myriader av hendelser eller nesten ingen ting, og vi har hver og en av oss en unik hukommelse, med alle sine feil og mangler.

Mysteriet identitet

«I den moderne vitenskapens store landskap, er det mange ting vi ikke forstår, og noe av det vi forstår aller minst, er oss selv.» skriver fysiker Carlo Rovelli i den vakre, lille boka Sju leksjoner i fysikk. Moderne vitenskap har bragt oss fra de ytre galakser og inn i menneskets hjerne.

Hva er bevissthet? Hva er vilje? Hva er personlighet? Dette er spørsmål forskerne vil forsøke å løse, med nøkkelen fra Henry Molaison. Men hadde Henry, mannen uten minne, identitet? Han hadde både en tydelig personlighet og humor, og viste på den måten at identitet og hukommelse ikke er sammenfallende. Så gjenstår det å se, om forskningen kan finne sjelen.

Nick Paynes stykke er nok en påminnelse om at kunstnere og forfattere har en egen evne til å sirkle den inn.