Ekspert om hemmelige Hamsun-dokumenter: – Veldig spennende

– Det er åpenbart at Hamsun brukte psykoanalysen til å komme over skrivesperren. Derfor er dette interessant for oss, sier Bodil Børset, som er avtroppende direktør ved Hamsunsenteret på Hamarøy.

Onsdag skrev Aftenposten at kunstner Thomas Kvam i en serie nye arbeider avslører hva Knut Hamsun sa til sin psykoanalytiker i 1926.

De hemmeligstemplede dokumentene som Kvam bruker, har aldri tidligere vært vist offentlig. Nå kan de sees av alle.

Privat

Sammenstilt med kjente brev som Hamsun skrev i mars 1926, kan psykoanalysen være kilde til viktige opplysninger om nobelprisvinnerens skriving, mener Børset.

– Man ser at han først mangler den gode skrivestilen. Så skjer det plutselig noe i brevene. Språket begynner å flyte fritt og han blir assosiativ i stilen. Han kommer opp med August-skikkelsen, og i juli begynner han å skrive Landstrykere. Kanskje må vi lese boken igjen og se om vi finner noe nytt, sier Børset.

– Forklarer ikke hvorfor Hamsun ble nazist

Britt Andersen er professor i allmenn litteraturvitenskap ved NTNU. Hun tror Thomas Kvams kunst kan gjøre at interessen for Hamsun øker blant både lesere og forskere.

– Det er gøy at dette kommer ut, men jeg tror ikke nødvendigvis det vil ha mye å si for forståelsen av Hamsuns bøker, sier Andersen.

Hun har foreløpig ikke sett de siste arbeidene til Kvam, som er avbildet i siste utgave av tidsskriftet Vagant.

– Det virker som om mye av innholdet i materialet er ting som allerede er kjent. Vi vet at han foraktet skuespillere, vi kjenner til barndommen hans. Hamsun var opptatt av drømmer og underbevissthet lenge før han hadde lest et ord psykoanalyse, sier Andersen.

Andersen tror heller ikke psykoanalysen er nøkkelen til å forstå Hamsuns verdensbilde, slik Kvam har vært inne på.

– Kvam overdriver psykoanalysens betydning. Det virker som om han leter etter nøkkelen til å forstå Hamsun, men psykoanalysen gir ikke svaret på hvorfor han ble nazist. Her er det mange andre forklaringer, og Hamsun var usedvanlig politisk interessert hele livet, sier Andersen.

– Må være kritiske

Bodil Børset understreker at hun som direktør ved Hamsunsenteret og museumsleder tar avstand fra Kvams metode ned tilgang til offentliggjøring av klausulert materiale uten tillatelse.

– Selv om dette er veldig spennende, må vi være kritiske. Jeg håper Hamsun-forskere og kunstkritikere vil forsøke å forstå Kvams verker. Samtidig ønsker jeg at jurister, psykiatere og litteraturvitere kan vurdere hvilken del av materialet som faktisk har offentlig interesse, sier Børset.

Hamsun-biograf Ingar Sletten Kolloen er den eneste som tidligere har hatt tilgang til dokumentene som Kvam nå offentliggjør. Han ønsker ikke å uttale seg i denne saken.

I forbindelse med en tidligere sak om Kvams kunst, sa Kolloen til Aftenposten at han behandlet materialet veldig forsiktig i arbeidet med sin biografi.