Ekspertutvalg foreslår statsstøtte til TV 2

Mediemangfoldsutvalget mener det er grunnlag for at en kommersiell allmennkringkastere får statssøtte for en begrenset periode. De mener støtten bør gis for 3–5 år av gangen og evalueres grundig etter utløpt periode.

– Vi mener klart at det finnes grunnlag for å gi offentlig støtte til en kommersiell allmennkringkaster i Norge, utfra hva det fører til av bruk og økt innhold, sier Knut Olav Åmås til Aftenposten.

Videre mener de at en slik allmennkringkaster må tilby en bred dekning av nyheter og aktualiteter fra Norge, de må tilby norske debattprogrammer og dokumentarer. Uten en slik støtte, er utvalget redde for en sterk innskrenking av det norske mediemangfoldet. De mener det er behov for et alternativ til NRK på lineær TV.

Åmås sier at lokasjon av en kommersiell allmennkringkaster utenfor Oslo vil bidra til et økt mediemangfold i Norge.

Han vil ikke kalle resultateyt av utredningen for en anbefaling.

– Vi har hatt så kort tid at vi har måttet bregrese oss til det mest overordnede og prinsippielle. Arbeidet har vært svært krevende, sier Åmås.

Ville ikke søke ny konsesjon som allmennkringkaster

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) mottok forslaget tirsdag klokken 11. Det såkalte Mediemangfoldsutvalget har jobbet med spørsmålet om eventuell statsstøtte til TV 2 siden slutten av august.

Bakgrunnen er at TV 2 i august lot være å søke på statens konsesjon om å være kommersiell allmennkringkaster de neste årene.

TV 2 har hatt en slik rolle siden oppstarten i 1992. De har blant annet forpliktet seg til å produsere nyheter, ha hovedkontor utenfor Oslo, samt vise en viss mengde programmer for barn og ungdom.

Som motytelse har TV 2 vært garantert en posisjon som eneste riksdekkende, reklamefinansierte kanal.

TV 2 ønsker ny garanti fra staten

Avtalen har i mange år har vært lukrativ for TV 2, men på grunn av digitalisering, nye seervaner og fallende annonseinntekter, ønsker kanalen en ny form for kompensasjon.

TV 2-topp Olav T. Sandnes har ikke vært klar på hva han mener er en passende motytelse, men det ligger i kortene at TV 2 vil ha en form for økonomisk støtte fra staten.

TV 2 jobber for tiden med en plan for nedbemanning og omstilling frem mot 2020. Kanalen skal kutte 350 millioner kroner. Alle ansatte har i høst fått tilbud om sluttpakke.

Kan stå igjen med NRK-monopol

Før utlysningen av ny konsesjon i høst, fjernet staten alle krav utenom forpliktelsen til å sende nyheter og å ha hovedkontor i utenfor Oslo. TV 2 lot likevel være å søke. Det er store merkostnader forbundet med å ha daglige nyhetssendinger og hovedkontor i Bergen.

Dagens avtale mellom staten og TV 2 løper ut ved nyttår. Kommer ikke partene til enighet, risikerer Norge å bli stående uten en alternativ allmennkringkaster ved siden NRK.

Regjeringen skal legge frem en melding om TV 2 og kommersiell allmennkringkasting til Stortinget før nyttår. Mediemangfoldsutvalgets innstilling kommer til å stor betydning i arbeidet fremover.

I forrige uke kom en rapport fra NHH, riktignok bestilt av kanalens argeste konkurrenter i Discovery Networks/TV Norge, som var kritisk til å gi TV 2 statssøtte.

Fakta: Mediemangfoldsutvalget Knut Olav Åmås, Fritt Ord (leder) Ellen Altenborg, siviløkonom Ivar Rusdal, styreleder i Nordsjø Media Hildegunn Soldal, Dagbladet Hallvard Moe, professor i medievitenskap Gunnar Stavrum, Nettavisen Olav T. Sandnes, TV 2 Thor Gjermund Eriksen, NRK Randi Øgrey, Mediebedriftenes Landsforening Hilde Eika Nesje, Bø Blad

Ser på hele pressestøtteordningen

I mars 2017 skal Mediemangfoldsutvalget, som er ledet av Fritt Ord-direktør Knut Olav Åmås, levere hele sin utredning om mediepolitikk og mediemangfold til kulturministeren.

I denne omgang skulle Mediemangfoldsutvalget kun ta stilling til hva slags motytelse TV 2 eller en annen kommersiell aktør skal få av staten for å produsere nyheter og ha hovedkontor i Bergen.