Elena Ferrante: Finalen er innhyllet i mystikk

Det er et forsvinningsnummer som setter den såkalte Napoli-kvartetten i gang. I epilogen til Mi briljante venninne, som den første av de fire bøkene heter på norsk, får den aldrende fortelleren Elena vite at venninnen Lila, som hun har kjent siden de var småjenter, nærmest er gått opp i røyk. Klær, bøker, dokumenter og fotografier – alt er borte:

«Lila har det som vanleg med å overdrive, tenkte eg. Grenselaus, også når det gjeld å forsvinne utan eit spor. Ikkje berre ville ho forsvinne, no i ein alder av sekstiseks år, ho ville også viske ut alt av livet som låg bak henne.

Eg var svært sint.

La oss sjå kven som vinn denne gongen, sa eg til meg sjølv. Eg slo på datamaskinen og begynte å skrive – alle detaljane i historia vår, alt som var igjen i minnet.»

Rasende kappestrid

Romanserien begynner med andre ord som en slags rasende kappestrid – hvem er den mest briljante? Påfallende nok er det som om denne kappestriden blir gjentatt utenfor det fiktive universet.

På samme måte som Lila har forfatteren bak pseudonymet Elena Ferrante siden debuten i 1992 lyktes i å utviske seg selv. Ingen, bortsett fra det italienske moderforlaget, har inntil nå kjent til hennes egentlige identitet.

I kjendiseriets tidsalder er det naturligvis både pirrende og provoserende, og jo mer de senere Napoli-bøkene har gjort suksess, desto viktigere er det blitt å overtrumfe forfatteren. Hun skal avsløres, med alle midler.

Sist ut er den italienske journalisten Claudio Gatti. I en artikkel som nylig ble publisert i flere medier samtidig, mener han å ha økonomiske bevis for at det er oversetteren Anita Raja som skjuler seg bak pseudonymet.

Kynisk mediestrategi?

Selv om Ferrante i flere intervjuer har anført en rekke overbevisende og tillitvekkende grunner til å holde sin identitet skjult, er hun, ifølge litteraturviteren Camilla Chams’ opplysende essay i det nyeste nummeret av tidsskriftet Vinduet, i hjemlandet blitt beskyldt for å dyrke anonymiteten som en bevisst og kynisk mediestrategi.

De samme anklagene er dukket opp i etterkant av Gattis «avsløring». Det store flertallet av kommentatorer, også i Italia, ser likevel ut til å stille seg sterkt kritisk til motivene bak offentliggjøringen av Anita Rajas navn.

Mystikk

Samtidig er det åpenbart at forfatterskapet har vekket enorm interesse nettopp fordi det er innhyllet i et slør av mystikk. Samlaget, som med alt buzzet etter Gattis sak neppe kunne fått en bedre opptakt til lanseringen av den fjerde boken i kvartetten, bruker da også denne mystikken for hva den er verdt: «Elena Ferrante er eit pseudonym. Ingen andre enn det italienske forlaget kjenner identiteten til Elena Ferrante», pirrer Samlaget med på nettsidene sine.

Elena Ferrantes identitet kan være funnet

Slik kan en samtale om forfatterskapet, som den på Litteraturhuset i Oslo i uken som kommer, bli utsolgt lang tid i forveien, og det til tross for at samtlige ledige lokaler i huset er tatt i bruk. Det er interessant i en tid der forfattere flest er tvunget til å nærme seg gjøglerbransjen for å få oppmerksomhet, slik Kerstin Ekman skriver syrlig om i den glimrende romanen Grand finale i svindlerbransjen (på norsk i 2013).

Større kontekst

Om man betrakter Napoli-kvartetten i seg selv, hvis det i det hele tatt er mulig, er det ikke vanskelig å forstå at folk ikke får nok av Elena Ferrante. Bøkene om Elena (navnebruken legger åpenbart opp til en identifikasjon mellom fortelleren og forfatterens pseudonym) og Lila har et sterkt narrativt driv samtidig som de forankrer personlige erfaringer i en større kontekst, det vil si historien om det moderne Italia, fra 1950-tallet og frem til vår egen tid. Slik kan romanserien til dels minne om forfatterskapet til Sofi Oksanen, som riktignok skriver helt andre historier i en helt annen sammenheng.

Det siste bindet i kvartetten, Historia om det tapte barnet, er på samme måte som resten av verket en besnærende og foruroligende fortelling om identitet og klasse, avhengighet og frigjøring, språk, skriving og moderskap.

Uhyggelig

«No som eg er nær det mest smertefulle punktet i historia vår, vil eg på arket prøve å finne ein balanse mellom henne og meg som eg i det verkelege livet ikkje eingong har funne mellom meg sjølv og meg», lyder det innledningsvis.

Det er et uhyggelig forvarsel i et verk som i siste del virkelig skrur seg til. Med stor psykologisk teft og ubønnhørlig nærgåenhet bruker Ferrante historien om et vennskap til å analysere frem så mange slags sammenhenger, om datteren som ønsker seg barn, men samtidig frykter å bli som sin mor, om makt og avmakt og om blodet og volden som knapt er skjult bak et tynt ferniss av sivilisasjon.

Modne år

Mens de to foregående bøkene, Historia om det nye namnet og Dei som flyktar og dei som blir, blant annet handler om den skrivende og klassereisende Elenas forsøk på å legge størst mulig avstand mellom seg selv og hjembyen, skildrer den avsluttende delen den modne fortellerens år etter at hun mot slutten av 1970-tallet er vendt tilbake til Napoli. Forholdet til ungdomsforelskelsen Nino Sarratore, som hun har forlatt akademikerektemannen til fordel for, er mildt sagt turbulent; det er også relasjonen til Lila, hun som ble igjen og aldri har vært utenfor Napoli.

Verket igjennom er de to hovedpersonene skildret som gjensidig avhengige motsetninger, den ene lys, den andre mørk, den ene føyelig og arbeidsom, den andre uregjerlig og genial. En uopphørlig bevegelse av tiltrekning og frastøtning knytter dem tett sammen, den ene filtrer seg nærmest inn i den andre, men i det siste bindet lar forfatteren Elena omsider skrive seg fri.

Det som begynte som en ganske enkel dannelsesroman i Mi briljante venninne, avsluttes altså som et modent og sammensatt verk om kompliserte identitetsspørsmål.

Italiensk boksuksess blir TV-serie

Best på nynorsk

I likhet med en rekke andre lesere som ikke har klart å vente på Kristin Sørsdals oversettelser, har jeg lest deler av Ferrante-serien både på engelsk og norsk. Det er ingen tvil om at jeg foretrekker Sørsdals versjon.

Det betyr ikke nødvendigvis at den engelske oversettelsen er dårlig, det kan handle om en troskap til den stemmen man først har lært å kjenne, men det er som om Sørdal klarer å formidle en stemning, atmosfære og råskap jeg synes mangler i den engelske utgaven. Kanskje klinger Ferrante til og med enda bedre på nynorsk enn på originalspråket – det mente i hvert fall en italiensk-oversetter jeg nylig snakket med.

Livet etter Napoli-kvartetten

Før Elena Ferrante utgav Napoli-bøkene (2011–2014) hadde hun skrevet tre små romaner som tematisk ligger tett opp til det senere forfatterskapet. Ifølge et intervju med Jon Rognlien, også i det nyeste nummeret av Vinduet, var det en av disse, I giorno dell’abbandono fra 2002, som først fanget oversetterens oppmerksomhet. Den skal visstnok være enda bedre enn romanserien om Elena og Lila. Neste år kommer boken på norsk under tittelen Svikne dagar. For de mange Ferrante-leserne her til lands finnes det med andre ord et liv også etter Napoli-kvartetten.

