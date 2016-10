Elendig journalistikk er årsaken til at Nobel-prisene ble opprettet

«Dødens handelsmann er nå selv død», skal det ha stått i tittelen på nekrologen i den franske avisen, ifølge det troverdige, britiske nettleksikonet Britannica.

«Dr. Alfred Nobel som ble rik på å finne opp måter å drepe mennesker raskere enn noensinne, døde i går», fulgte avisen opp med og beskrev hvordan Nobels oppfinnelse dynamitt hadde skapt mulighetene for enda mer effektiv krigføring på jorden.

Men journalisten hadde nok hatt en temmelig dårlig dag på jobben. Han blandet sammen Alfred og hans bror, Ludvig, som døde under et opphold i den sør-franske feriebyen Cannes.

Opprettet priser i testamentet

Dermed fikk Alfred Nobel en unik sjanse til å fikse på sitt eget image. Han ønsket for en hver pris, bokstavelig talt, å unngå å få sitt navn for evig knyttet til krig og elendighet.

Han opprettet dermed et testamente, som ble kunngjort i 1897, året etter hans død. Store deler av hans formue ble viet til å dele ut en serie av priser for fremragende internasjonalt arbeid innen fred, fysikk, litteratur, kjemi, og medisin.

Torsdag kunngjøres det hvem som får Nobels litteraturpris av Svenska Akademien i Stockholm. Prestisjen og pengepremien på åtte millioner svenske kroner, gjør at både denne og de andre Nobel-prisene går for å være de viktigste og mest prestisjetunge på sine felt.

Mange vil sole seg i glansen

Litteraturprofessor Jon Haarberg ved Universitetet i Oslo er først noe motvillig til å forklare hvorfor Nobel-prisen i litteratur omtales som verdens viktigste, når Aftenposten får tak i ham midt i dagens arbeidsoppgaver ved Det humanistiske fakultet.

– Jeg har ikke så veldig sans for å konkurrere i litteratur, men det var jo noe som begynte allerede med de store, greske dramatikerne som Sofokles og Aiskhylos, sier han.

«Flest til Michael Jackson og Mette-Marit»

Før han legger til at «det er en grunn til at Michael Jackson internasjonalt står med absolutt flest priser».

– Og her i landet er det vel Mette-Marit som leder klart. De som deler ut en pris vet jo utmerket godt at når de gir den til en kjent person, vil de selv kunne sole seg i glansen, sier Haarberg.

– Visste du forresten at Universitetet i Oslo befinner seg på 132. plass på en internasjonal ranking? Det lukter det virkelig svidd av, og det er noe du bør ringe universitetets rektor om, er hans siste kommentar før han haster videre.

Hans professorkollega Jacob Lothe, ved samme fakultet, mener prisens høye prestisje har sammenheng med at juryen hos Det svenske akademiet helt siden starten i 1901 har vist evne til å tildele den til noen av verdens fremste forfattere. Samtidig har utdelingene noen ganger vært svært overraskende, og fått hele verden til å snu seg mot ukjente navn og grener innen litteraturen i for eksempel Asia, Afrika og Latin-Amerika.

– Bjørnstjerne Bjørnson fikk prisen i 1903, midt i en viktig nasjonsbygging for Norge. Senere fikk også Knut Hamsun og Sigrid Undset prisen. Det har vært svært viktig for prisens renomme her i Norge, sier Lothe.

Savner Ibsen, Kafka og Woolf

Han medgir at han gjerne skulle hatt Henrik Ibsen på listen over prismottakere, og håper at en pris til nåtidens største norske dramatiker, Jon Fosse, kan rette opp noe av denne historiske blunderen.

Lothe påpeker også at det er en stor feil at prisen aldri gikk til giganter som Franz Kafka eller Virginia Woolf.

Ble styrtrik på dynamitt

Alfred Nobel var en svensk oppfinner som gjennom sitt yrkesaktive liv tjente seg styrtrik på blant annet dynamitt. Han bestemte seg for at rentene av kjempeformuen han etterlot seg ved sin død i 1896 hvert år skulle deles i fem like store priser. De går til personer som har gjort en innsats innenfor fredsarbeid, fysikk, kjemi, legevitenskap og litteratur.

Ifølge Nobels testamente må fredspriskandidatene oppfylle minst ett av tre krav, de må arbeide/ha arbeidet for reduksjon av militærstyrker, arrangement av fredskongresser og arbeid for forbrødring mellom folkene.

Nobel mente at nordmennene var mer upartiske enn svenskene, derfor skulle Norge ha ansvaret for fredsprisen.