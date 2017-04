Eline Mugaas og Elise Storsveen hedres for å løfte frem andre kunstnere

De to kunstnerne Eline Mugaas (f. 1969) og Elise Storsveen (f. 1969) tildeles Ulrik Hendriksens Ærespris for 2017. Kunstnerne får 150 000 kroner hver, og prisen deles ut av Bildende Kunstneres Hjelpefond i begynnelsen av mai.

Mugaas og Storsveen får prisen for sitt bidrag til kunstfeltet generelt, sitt uegennyttige arbeid for andre kunstnere, for sine separate kunstnerskap og på bakgrunn av sitt omfattende arbeid for å hente glemt norsk kunst og kvinnekamp fra 60- til 80-tallet frem i dagens lys.

Eline Mugaas

Bildende Kunstneres Hjelpefond

– En stor anerkjennelse

Eline Mugaas sier til Aftenposten at prisen betyr enormt mye.

– Det er fint å bli sett og anerkjent av kolleger for det arbeidet som er gjort for andre, sier Mugaas.

Hun åpner separatutstilling i Galleri Riis i Oslo i begynnelsen av mai.

Mugaas fikk stor oppmerksomhet for sin utstilling i Kunstnernes Hus i fjor sammen med den oversette og glemte kunstneren Siri Aurdal (født 1937).

Om å hente frem glemte kunstnere, sier Mugaas:

– Jeg synes det er viktig å jobbe for andre. Det er mange dører som fortsatt må åpnes. Den eldre og den yngre generasjonen trenger hverandre, og det er fortsatt mye å kjempe for når det gjelder feminisme innenfor kunstfeltet, sier hun.

– Da jeg fikk Statens garantiinntekt i 2009, var det svært forløsende og det gjorde at jeg kunne tenke langsiktig og ikke bare direkte på hva som lønner seg næringsmessig. Garantiinntekten gjorde at jeg visste at jeg kunne betale husleien fem år frem i tid, sier Mugaas.

Senstive og respektfulle

Bildende Kunstneres Hjelpefond påpeker at både Storsveen og Mugaas er kjent for sin sensitive og respektfulle holdning til kunstnerkollegers arbeid.

– De har begge solide individuelle kunstnerskap i tillegg til interessante samarbeid seg imellom og med andre. Det er en stor glede for oss å gi prisen til disse to, sier Hege Imerslund, direktør i Bildende Kunstneres Hjelpefond.

– Mugaas og Storsveen representerer det gode og inspirerende i samarbeidet. De jobber som kunstnere, men også som kuratorer, lærere, formidlere og redaktører. De har gjort en stor innsats for fellesskapet gjennom ulike viktige verv i fagpolitikken, sier Hege Imerslund.

