Elisabeth Åsbrink: Fortellingen om 1947, året da fremtiden ble skapt

Elisabeth Åsbrink:

1947. Da vår verden ble til.

Dokumentar

Spartacus forlag

Året er 1947. Europa ligger i ruiner. Millioner av mennesker er på flukt. I Storbritannia er mer enn 4,5 millioner bygninger ødelagt, i Tyskland står over 18 millioner mennesker uten tak over hode. Politisk og kulturelt er situasjonen labil.

Det er et år skapt av en verdenskrig, et år som bærer kimen i seg til konflikter som skal komme. Det er dette den svenske journalisten og forfatteren Elisabeth Åsbrink vil vise i sin siste bok.

Biografisk portrett

Det er en erfaren, prisbelønnet forfatter som har gravd frem materialet. Det dreier seg om intet mindre enn å lage et biografisk portrett av et helt år. Grepet er godt og velprøvd. At det er gjort før, er selvfølgelig ingen innvending, og Åsbrink står ikke tilbake for noen av de andre.

Men hvorfor akkurat 1947? En grunn er nok at den andre verdenskrigen formelt ble avsluttet i februar. Det er året da frontene i den kalde krigen blir tydelige, og det britiske imperiet forvitret med frigjøringen av India. Og ikke minst, i november besluttet hovedforsamlingen i FN at Palestina skulle deles og en ny, jødisk stat opprettes.

Hvedspor i fortellingen

Mye virvles opp i denne fortellingen, stort og smått. Det er likevel noen hovedspor som følges.

Hundretusener av jøder ventet på å komme seg vekk fra Europa, mange ville til Palestina, samtidig som engelskmennene motsatte seg fri innvandring. For å løse problemet nedsatte FN en komité som fikk fire måneder på seg til å komme med et forslag til løsning.

Åsbrink følger de dramatiske forhandlingene og drøftelsene frem til det endelige forslaget ble vedtatt. Samtidig skildrer hun arabernes motstand og jødenes brutale fordrivelse av palestinere.

Et annet hovedspor er oppgjøret med nazistene og fremveksten av etterkrigsfascismen. Det er en historie om dem som slapp unna, som fikk hjelp og flyktet til Sør-Amerika. Men også om dem som fikk fortsette som før.

Det var ikke så nøye. Tyskerne ville se fremover og glemme det hele, mens de allierte etter hvert forsto at de trengte et sterkt Tyskland i den kalde krigen som nå utviklet seg.

Etterkrigsfascismen

Et vesentlig poeng for Åsbrink er å få frem utviklingen av etterkrigsfascismen der hun lar den svenske fascistlederen Per Engdal spille en sentral rolle. Det var her og nå fascistene erstattet ”rase” med ”kultur”.

Det er ikke bare de store politiske begivenhetene som fremheves. Stort og smått fra kulturlivet er også med. Thomas Mann utgir sitt oppgjør med tysk kultur i storverket Doktor Faustus og Arnold Schönberg komponerer A Survivor from Warsaw. Samtidig sitter Nelly Sachs i en ettroms leilighet i Stockholm og skriver sine dikt.

Men det er først og fremst det Simone de Beauvoir som er i fokus. 1947 er året hun treffer Nelson Algren i USA Det ble et kjærlighetsmøte Åsbrink følger tett.

Midt i denne historien har forfatteren lagt inn fortellingen om sin egen jødiske bakgrunn, om familiemedlemmer som forsvant i leirene og om hvordan den ti år gamle gutten som ble hennes far, greide å overleve. Fortellingen bryter klart med prosjektet, men gir samtidig en forklaring på hennes egen interesse for stoffet og ikke minst intensiteten i skildringene.

Ingen politiske analyser

Åsbrink er ingen historiker og det er da heller ikke et omfattende, ”objektivt” biografisk portrett hun har skrevet. Hun har valgt å fokusere på det som har truffet henne, som hun sier et sted.

De politiske analysene er heller ikke hennes sak. Og det er tydelig at hun har vært ledet av det som er blitt til konflikter i vår egen tid. Hun nevner selv at hun har unnlatt å skrive om IMF og GATT, det er så. Men hun kunne med fordel fått frem noe av det som tross alt ble gjort for å skape den nye tidens demokratier og velferdssamfunn.

Mye spriker i en reportasjebok som denne. Åsbrink gjør da heller ingen forsøk på å finne en enhet i mangfoldet, det er kanskje like greit.

Treffer og berører

Det som bærer er språket. Hun skriver ikke bare godt, hun formidler sin historie i et poetisk språk som treffer og berører uten å bli sentimentalt.

Under det hele er det en tone av sorg og fortvilelse. En sorg ikke bare over det som skapte dette året, men også over konfliktene og lidelsene det ga opphav til. 1947. Året da vår verden ble til er ikke bare en fortelling om en fjern etterkrigstid, den er også en fortelling om en konfliktfylt nåtid.

Les flere bokanmeldelser i Aftenposten: