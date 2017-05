Elisabeth Moss’ nye film hadde première i Cannes: - Den mest bisarre sexscenen

Moss og motspiller Claes Bang befant seg nemlig ikke en gang i samme rom da scenen ble spilt inn.

– Jeg tror jeg endte opp med å ha sex med kameramannen på en fruktkasse. Det var virkelig bisart, sier Moss når vi treffes på terrassen til festivalpalasset før den offisielle visningen.

Ape og sex

Stjernen fra TV-suksesser som Mad Men, Top of the Lake og den HBO-ferske snakkisen The Handmaid's Tale, spiller en gåtefull journalist i The Square. Der kommer hun i kontakt med filmens hovedperson, en kunstkurator for et stort museum.

De har en «one night stand» som ikke er av den tradisjonelle sorten, en viktig scene i filmen. Mye av sexen består av at hun og motspiller Claes Bang ser på kamera, og kroppene og ansiktene deres vises i nærbilder mens de stønner, en om gangen. Litt som porno.

– Den var veldig innøvd. Og merkelig. Jeg tror Elisabeth var i et annet land da jeg gjorde noen av mine opptak, sier Bang.

Les også at «Kon-Tiki»-produsenten vil lage Norges dyreste TV-serie

REGIS DUVIGNAU / X00095

Stoppet «The Handmaid’s Tale»

Moss er supertravel, og er i Cannes også med Jane Campions oppfølger til TV-serien Top of the Lake, med undertittel «China Girl». Der er også Nicole Kidman med.

Men selv om 34-åringen fra Los Angeles har nok å gjøre, prioriterte hun å jobbe med den svenske regissøren Ruben Östlund . For hun hadde sett hans forrige film, Turist, med norske Kristoffer Hivju og Lisa Loven Kongsli i sentrale roller. Og elsket den.

George Kraychyk / TT / NTB Scanpix

– Da agenten min skjønte at vi ville være i London samtidig og at Ruben søkte etter skuespillere til The Square, ba jeg om å få prøvespille. Jeg trodde aldri at jeg ville få rollen. Målet var å treffes og jobbes sammen en time, slik at han kunne tenke på meg til filmen etter der igjen. Men det gikk jo bra.

– Du måtte ta en pause fra TV-serien din?

– Jepp. Vi var midt i filmingen av første episode av The Handmaid's Tale da jeg stakk til Göteborg og Berlin i 20 dager. De var ikke happy, men en forutsetning for at jeg nettopp signerte på The Handmaid's Tale, var at jeg fikk gjøre The Square. Det var viktig for meg personlig, sier Moss.

Hun trodde det nærmeste skulle bli en ferie og et etterlengtet avbrekk, men det ble det ikke.

Alastair Grant / TT / NTB Scanpix

– Ruben er krevende. Tar mange takninger. Og vi skriver nesten replikkene med ham. Vanligvis på en film eller TV-serie vet jeg når neste opptak blir, og når jeg har fri. Med Ruben er du nærmest på hele tiden.

– Du spiller en karakter som publikum ikke vet noe om. Og heller ikke får vite noe særlig om. Var det det spennende?

– Ja. jeg kunne gjøre hva jeg vil. Veldig frigjørende. Jeg fant på ting. Hun, Anne, er en gåte. I en scene er hun sint på mannen. I neste elsker hun ham. Gråt og latter går om hverandre. Det er gøy å jobbe uten regler.

Latterliggjør kunsten

The Square er må mange måter en latterliggjøring av tunge kunstinstitusjoner og museer.

– Han plukker temaer han er interessert i, og kler av dem, avdekker sannheten og det latterlige som ofte ligger der, sier Moss.

Ruben Östlunds film var den siste som ble plukket ut til hovedprogrammet i Cannes, i konkurranse med Joachim Triers Thelma. Avgjørelsen kom i tolvte time.

– Jeg var egentlig aldri nervøs. Vi hadde fått gode indikasjoner på at Cannes ønsket filmen, men vi måtte få den helt ferdig først. Originalversjonen var også en time lengre. Nå håper jeg bare at publikum her ser humoren, sier Östlund.