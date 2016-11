En Kagge med brennevin

Forbudstid. Den norske krigen mot brennevinet.

Gunnar Kagge

Spartacus 2016

Gunnar Kagge er historiker og kjent for Aftenpostens lesere for sine artikler om politikk og økonomi, nå sist for sin sykkeltur gjennom USA. Tidligere har han blant annet utgitt Alle verdens land (2015) og Den store reiseguiden (2005).

Flertall for forbud

Denne gangen dreier det seg altså om forbudstiden da alkoholtørste nordmenn ikke fikk lov til å nyte drikke med mer enn 15% alkohol. Det begynte i 1916 da det ble innført et midlertidig forbud. I folkeavstemningen i 1919 stemte hele 61% prosent for et permanent forbud mot brennevin og hetvin. Men forbudet ble ikke mer permanent enn at det etter mye om og men ble opphevet åtte år senere.

Kagge får frontene godt frem. Verken før eller siden har avholdsbevegelsen vært så sterk som i årene etter første verdenskrig. Målet var å tørrlegge hele nasjonen. Den fikk med seg bygdefolk, de lavkirkelige fra bedehusene og venstresiden i arbeiderbevegelsen.

Hovedmotsetningen kom til å stå mellom by og land. Her ser Kagge en motkulturell allianse som i 1972 og 1994 ble et kraftsenter i kampen mot norsk deltagelse i det europeiske fellesskapet.

Møbelpolish, munnvann og hårvann

En vesentlig del av Kagges historie handler om alle de mer eller mindre kreative måtene byfolk, vinprodusenter og smuglere eksellerte i for å omgå forbudet. Før hjemmebrenningen og smuglingen kom skikkelig i gang, var det særlig surrogater som møbelpolish, munnvann og hårvann som gjaldt. Samtidig masseproduserte leger resepter for alle sykdommene som måtte behandles med sprit. Så kom all smuglingen som foregikk sjøveien.

Tyske lastebåter utstyrt med kanoner gikk i skytteltrafikk til Færder der hurtiggående smuglerbåter i nattens mulm og mørke lastet opp for videresalg i byene. Og selvfølgelig hjemmebrenningen, den ble løsningen når smuglerspriten ble for dyr. På Vålerenga i Oslo fikk ikke folk sove om natten for alt bråket som kom fra «gaukeleieren».

Økende kriminalitet

I ettertid kan det nok være underholdende å lese om de eksotiske tilstandene som hersket. Men kriminaliteten økte samtidig som det ble vanskelig for politiet å håndtere forbudet. Etter en ny folkeavstemning i 1927 var det slutt. Deretter ble det satset på Vinmonopolet som var etablert noen år tidligere, og en alkoholpolitikk som balanserte mellom «nytelse og misbruk».

Kagge har elegant flettet inn fortellingen om Ole Arthur Antonisen fra Horten som etter et omflakkende og turbulent liv endte opp som spritsmugler, svindler og tyv. Det er den samme Antonisen som i 1935 gikk inn i norsk litteraturhistorie med Smuglere, en hardkokt fortelling fra forbudstiden skrevet under pseudonymet Arthur Omre.

Kagges styrke ligger i formidlingen. Han gjør det klart at han først og fremst har basert seg på andres forskning og fremhever Per Fuglums, Per Ole Johansens, Bjørg Ida Bergets og Espen Søbys bøker, og bra er det. I tillegg har han hentet en del stoff fra arkiver og aviser.

Det er blitt en levende og oversiktlig fremstilling av en av de mest eksotiske periodene i norsk 1900-tallshistorie.