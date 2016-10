En av bokhøstens sterkeste diktsamlinger

Henning H. Bergsvåg: Du er ikke her

I boken Litteraturkritikk. En introduksjon skriver Erik Bjerck Hagen om verdivurdering av bøker at et av kvalitetstegnene er om vi kjenner et litterært verk i kroppen like mye som i bevisstheten. Lett å utdype er dette ikke, fysiske reaksjoner er som Hagen selv innvender delvis betinget av våre kunnskaper og av våre tidligere erfaringer med litteratur. Men likevel vil de fleste måtte si seg enig i at dette er sant, at en sterk leseropplevelse merkes i pusten, i huden, i muskulaturen eller på annen måte i våre taktile fornemmelser.

Nettopp slik opplever jeg Henning H. Bergsvågs nye diktsamling Du er ikke her. Jeg glemmer å merke meg språklige formuleringer, gode litterære bilder eller rytmisk-klanglige passasjer og gir meg isteden helt hen til lesningen.

Sveket og forlatt

Utgangspunktet for diktene er såre enkel. Jeget, poeten selv, er forlatt av sin elskede etter et stormende og intenst forhold:

Jeg vrir og svetter meg gjennom en natt / som trekker langsomt gjennom meg, / som myrvann. /

Kjente at jeg holdt deg i hånden, oppdaget at det var min egen, og ble liggende våken.

Motivet er mye brukt i litteraturen, og i filmen. I romantiske filmdramaer er strukturen gjerne: gutt møter jente, gutt mister jente, gutt får jente tilbake igjen. Hos Bergsvåg mangler det siste leddet, jente er borte for godt. Og ut av det kommer poesien.

Hevet over det trivielle

Det er også et velbrukt motiv. Men Bergsvåg hever det over det trivielle og forslitte ved sine språklige formuleringer og evne til å billedlegge erfaringene. Slik lyder første tekst, satt opp som et prosadikt:

Dypt der inne i munnen din, et mørke som folder seg om seg selv, svøpes ordene, først i form av en nølende mumling, en bevegelse i mørket, en ubestemmelig materie som søker etter en form. Så en liten spire av lys, og langsomt tiltagende, til ordene bryter igjennom, munnen åpner seg og du sier: Jeg tror ikke dette går lenger.

Denne lange bevegelsen frem mot det plutselige bruddet er effektfullt. Den smertefulle situasjonen der duet løsriver seg fra jeget varieres i flere dikt:

Noen skoleungdommer passerer tett omslynget. Jeg husker nøyaktig hvor vi gikk første gang du kysset meg og kjærligheten var borte. Det var på veien opp fra gamle Laksevåg mot Damsgård, vi hadde gått søndagstur. Du møtte kysset mitt, men det var som om tiden hadde forskjøvet seg noen sekunder og du gikk et par meter foran oss, jeg kysset luft. Stegene mine kunne aldri bli lange nok. Aldri å kunne nå deg igjen, men samtidig kjenne kroppen din inntil meg. Arm i arm med et gjenferd.

Uproblematisk virkelighet

I debatten om virkelighetslitteratur er det lite som tyder på annet enn at poeten her skriver selvbiografisk. Men det oppleves ikke som noe problematisk for leseren, siden kvinnen, duet, ikke henges ut, men skildres med besettende fascinasjon. Egentlig får vi ikke spesielt tak i hvem den andre er, hva hun driver med, hvordan hun ser ut. Likevel blir hun tydelig gjennom hans kjærlighet.

I omtalen fra forlaget heter det at «Det å bli sveket og forlatt av den du elsker danner en dirrende undertone i Bergsvågs diktsamling.» Men at det er et svik det dreier seg om, er ikke en nødvendig tolkning. Kanskje forelskelsen rett og slett er over fra kvinnens side. Og det banale i det er verre enn å bli sveket, det blir da ikke et forhold med sterke emosjoner på begge sider. Skriften, diktningen, blir poetens måte å leve videre på.

På omslagsbildet er det en fjær som faller igjennom mørket, kanskje en fjærpenn. Og jeget skriver i nettene duet frem:

Kroppen din i diktet er / mistenkelig lik den du er /utenfor diktet

Likevel er hun ikke der lenger, må han innse. Men i dette nødvendige og umulige prosjektet har Henning H. Bergsvåg skrevet sin beste diktsamling - og en av bokhøstens sterkeste.