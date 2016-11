En av de sjeldne konsertopplevelsene som virkelig minner deg på hvorfor du elsker musikk

1 2 3 4 5 6

Artist: Brian Wilson

Sted: Oslo Spektrum

Pet Sounds, et av tidenes beste album, ble sluppet for over 50 år siden, og at Brian Wilson i det hele tatt er på en jubileumsturné for å fremføre mesterverket live kan vel sies å være bevis på mannens ukuelighet.

74-åringen har sannsynligvis nok penger på bok, og billettprisene ligger lavere enn andre aldrende artister som turnerer om dagen. Kan det hende motivet for turneen rett og slett er å dele en viktig del av musikkhistorien?

Et melodisk geni

På midten av 60-tallet sto han frem nærmest som et melodisk geni, og produserte noen av de nydeligste poplåtene noensinne.

Alt det vakre han hørte i hodet og følte i hjertet, klarte han å gjenskape i studioet sammen med to av brødrene, en fetter og en kompis.

Men mesterhjernen bak ikoniske Beach Boys sliter med skrantende helse. Både i intervjuer og i biografien I am Brian Wilson tegnes bilde av en mentalt jaget mann, plaget av minner av en tyranniserende far og av stemmer i hodet som ikke vil ham vel.

Føles smålig å klage på noe som helst

Det stikker unektelig litt når man ser multiinstrumentalisten, en av de største komponistene av populærmusikk, sittende bak pianoet, tidvis med et fjernt blikk, en vokal som ikke klarer å holde tonene lenge nok.

Nå er det kun i opptak en kan høre de unike lyse tenorvokalen som skilte seg ut i de intrikate harmoniene.

Men tilstedeværelsen hans er det ingenting å si på, og når de elleve eminente musikerne på scenen starter med «California girls» føles det smålig å klage på noe som helst.

De får vokalharmoniene til å sitte, og danner rammen for et presist lydbilde for en hovedartist som til tider føles som en gjest i sin egen soniske verden. Et omtrent utømmelig repertoar av perler fra Beach Boys glade surfopopperiode fyller første halvdel av konserten.

Falsettvokalen til Matt Jardine, Al Jardines sønn, gjør jobben i låter som «Don´t worry baby» og den fantastiske «I get around» fra tidlig 60-tallet. Publikum jubler til «Little Honda», «In my room» og «Surfer girl» – den første låten Wilson skrev.

Vi får en psykedelisk versjon av «Wild Honey», og ikke minst «Sail on, sailor» fra Blondie Chaplin. Her fungerer alt fra gitarsolo til saksofontoner.

Et hjerteskjærende øyeblikk

Etter pausen kommer hele Pet Sounds, med et jublende høydepunkt i «Wouldn´t it be nice» og «Sloop Jon b». Den melankolske undertonen i albumet legges vekk til fordel for leken entusiasme fra bandet. Den usigelig vakre «God only knows» synger Wilson selv, med all den kraft han virker å kunne oppdrive.

Skulle han kanskje latt Matt Jardine synge den? Nei, vi tåler dette også.

Et hjerteskjærende øyeblikk i konserten er da Wilson snubler under introduseringen før første encore. Men han blir støttet opp, utbryter «I fell down» – og lurer på om vi er klare for «Good vibrations».

Vi kunne vel ikke vært mer klare. Helst kunne jeg hørt hele katalogen.

Det blir «Love and mercy» – og hovepersonen selv – som får avslutte kvelden. Den kan vel kalles ujevn; både for Wilson og Al Jardine. Men mest av alt føles det som litt av en gave å få se dem live.