Konkurransen om å bli Norges bidrag som skal slåss om den høythengende Oscar-nominasjonen er hard. I år er tre av 23 mulige filmer på kortlisten over aktuelle kandidater, heter det i en pressemelding fra Norsk filminstitutt.

Filmene som er med i Oscar-kappløpet er:

Kongens nei i regi av Erik Poppe

Pyromanen i regi av Erik Skjoldbjærg

Welcome to Norway i regi Rune Denstad Langlo

Oscar-reglene utelukker filmer som Louder Than Bombs, Magnus og Sensommer da disse har mye dialog på engelsk. Hvert land kan innstille en film til kategorien Best Foreign Language Film. Filmen må ha hatt norsk premiere på kino i perioden 1. oktober 2015 til 30. september 2016.

Agnete Brun/Nordisk Filmdistribu

Den norske Oscar-juryen har bestått av:

Sindre Guldvog, (leder), Norsk filminstitutt Stine Oppegaard, Norsk filminstitutt Ingvild Søderlind, Norske filmregissører Birgitte Bratseth, Norsk Dramatikerforbund Ragnhild Lund, Norsk filmforbund Mode Steinkjer, Norsk Filmkritikerlag Maria Ekerhovd, Virke produsentforeningen Ingunn Øyen, Norsk Skuespillerforbund

Hvilken av de tre filmene som blir den endelige kandidaten avgjøres i neste uke.

Blandet mottakelse

Av de tre aktuelle norske filmene er det bare Kongens nei som ikke har hatt kinopremiere. De to andre filmene gikk på kino i vår.

Aftenpostens anmelder skrev dette om Pyromanen:

«Pyromanen har et tema som fascinerer på mange plan. Den har fine og vare personskildringer, men det er ikke nok. Dessverre greier ikke historien å engasjere.»

Aftenpostens anmelder var ikke så begeistret for asylkomedien Welcome to Norway:

«Som helhet er Welcome to Norway likevel for banal til å vekke noe mer enn mild munterhet.»

Tidligere norske filmer som har kommet gjennom nåløyet og blitt nominert er Kon-Tiki (2013), Elling (2001), Søndagsengler (1996), Veiviseren (1987) og Ni Liv (1957).