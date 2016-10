En gærning er født: Jeffrey Dean Morgan er det nye skrekkikonet i «The Walking Dead»

New York (Aftenposten): Jeffrey Dean Morgan er blant annet kjent som privatdetektiven og kjekkasen som har et forhold til Alicia Florrick i seiren The Good Wife.

Hans inntog i The Walking Dead denne har sørget for at man spår tidenes seerrekord for tv-serien når sesong syv har premiere denne helgen.

Fansen i opprør

Etter den foreløpige siste episoden av zombiedramaet ble sendt i april, kokte det i sosiale medier. Store deler av fansen var rasende.

På den ene siden var de storfornøyd med at superskurken Negan, en ikonisk skikkelse fra tegneserien som dramaet er basert på, endelig viste seg på skjermen.

På den annen side var de i harnisk over at han tok livet av en av de elleve hovedkarakterene uten at man fikk vite hvem som var på mottakerenden av hans piggtråddekorerte balltre.

Fansen mente det var et billig triks fra serieskapernes side for å skape spenning, og ikke minst skikkelig dårlig gjort.

Gene Page/AMC

Tidenes sesongstart?

Mulig hadde de rett, men det er ikke til å komme fra at trikset fungerte helt utmerket, for Forbes spår nå tidenes sesongpremiere for The Walking Dead. Ikke overraskende, siden spørsmålet «Hvem var det Negan drepte?» har skapt et ras av spekulasjoner og diskusjon både på internett og i kulturseksjonene av små og store publikasjoner over hele kloden.

Bare i den engelskspråklige delen av verden er det ifølge Google blitt skrevet hundretusenvis av nyhetsartikler om dette temaet, blant annet av Hollywood Reporter, CNN og The Guardian.

Les også:

– Hele crewet gråt

– Det skal bli deilig når drapsofferet endelig blir avslørt og vi slipper å holde på hemmeligheten lenger, fortalte The Walking Dead-stjernen Norman Reedus, da Aftenposten møtte ham og flere av kollegaene hans under New York Comic Con (NYCC) i starten av oktober.

Reedus spiller Daryl Dixon, en av de mest populære karakterene i serien, og er således en av dem fansen er mest bekymret for.

De ble ikke beroliget da det ble sluppet en smakebit fra sesongåpningen under NYCC, hvor små hint førte til spekulasjoner om at Daryl var den som måtte bøte med livet. Sånt kommenterer selvsagt ikke Reedus, men han legger ikke skjul på at det var en særdeles tøff episode å spille inn.

– Det var helt fryktelig. Vi gråt, crewet vårt gråt, alle gråt. Det kommer nok seerne våre også til å gjøre når de ser denne episoden, i tillegg til å kaste TV-ene sine ut av vinduet, det er intense greier, lokker han.

Jesse Grant / Getty Images North America

Den enes død…

Walking Dead går nå inn i sin syvende sesong, og er fremdeles den mest sette serien på amerikansk TV noensinne. Negans inntog har likevel fått mye av æren for at det er blitt blåst nytt liv i dramaet.

Da Jeffrey Dean Morgan deltok på et arrangement i Madison Square Garden under NYCC hvor Aftenposten var til stede, ble han hyllet som en rockestjerne av tusenvis av hylende fans.

Mange av dem hadde kledd seg ut som ham.

Negan er også å se på forsiden av «Entertainment Weekly» og i storbyer som LA er bilder av karakteren tapetsert på utallige busser og reklameplakater, uten at man tar seg bryet med å forklare hvem han er, for det trengs ikke. Jeffrey Dean Morgan er allerede blitt sexsymbol og skrekkikon, selv etter bare drøye ti minutter på skjermen.

– Det skyldes blant annet at Negan var en såpass markant skikkelse i tegneserien allerede. Fansen har spurt oss i årevis om når han vil dukke opp, så han var populær lenge før vi inkluderte ham i serien, forklarer produsent David Alpert.

– Og selv om vi introduserte ham på en kontroversiell måte, så har det i hvert fall skapt masse spenning og engasjement, legger han til.

Hovedpersonen selv er litt i stuss over alt oppstyret.

– Kunne vært helten

– Det er ganske sprøtt, medgir Morgan ovenfor Aftenposten. Skuespilleren var kjent fra serien som Grey’s Anatomy, The Good Wife og Supernatural da han ble håndplukket til rollen, og har sine egne teorier om hvorfor fansen er så opptatt av Negan.

Gene Page/AMC

– Han tvinger alle disse karakterene som seerne elsker i kne, og du har aldri sett dem så sårbare før. I tillegg er han en skikkelig showmann. Negan er også på mange måter en alternativ versjon av karakterer som lederen Rick og Daryl, og jeg tror at hvis vi hadde fulgt hans historie istedenfor deres de siste seks årene, så hadde Negan vært helten. For Rick og Daryl er også drapsmenn, og egentlig har ikke Negan gjort verre ting enn dem. Han har også sine grunner for å gjøre det han gjør, og en del av jobben min som skuespiller er å sørge for at fansen, om de ikke får sympati med ham, i hvert fall kan forstå ham. For de beste TV-skurkene er sammensatte mennesker med mange lag som seerne kan relatere til, slår Morgan fast.

Ifølge ham og kollegaene hans vil sesong syv av The Walking Dead tilhøre Negan, så karakterens voksende status som en av TVs mest ikoniske drittsekker vil nok bare vil bli ytterligere styrket utover i sesongen.

Grufulle ting i vente

Produsent Alpert bekrefter at den karismatiske sadisten vil få boltre seg fritt i de kommende episodene.

– Og mange tror at avsløringen om hvem han tok livet av kommer til å være klimakset, men det er bare begynnelsen. Jeg skal love deg at seerne har langt mer grufulle ting i vente enn den scenen, fastholder han.

Kanalen AMC, som står bak «The Walking Dead», har tydeligvis også troen på at Negans inntog vil holde på interessen til seerne i minst et par år til. De har allerede gitt grønt lys for sesong åtte av den populære serien.

«The Walking Dead» har norgespremiere på Fox mandag 24. oktober.

PS! I USA vises sesongstarten allerede søndag kveld, så for dem som ikke vil finne ut hvem som blir drept, anbefales det å holde seg unna sosiale medier til man har sett episoden.

Slik tar de farvel

The Walking Dead er kjent for å ta livet av hovedkarakterne sine i et forrykende tempo, noe som er en påkjenning for skuespillerne. For å gjøre det litt lettere å hanskes med tapet av en kollega, har de utarbeidet et eget rituale når noen må takke for seg.

– Vi arrangerer avskjedsmiddager hvor vi hyller den som forlater oss, forteller Lennie James som spiller Morgan i serien.

– Alle møter opp, også holder vi taler og skåler for alt vi har opplevd sammen. Det er veldig følelsesladde kvelder, legger han til.

Skuespillerne vet at når man takker ja til en rolle i serien er det ingen garantier for at man overlever sesongen. Så langt har 117 mennesker blitt drept i dramaet, flere av dem hovedroller, i tillegg til utallige zombier.

– Fordelen er at serien hele tiden får nytt liv og nye impulser når ferske skuespillere blir introdusert for seerne. Ulempen er selvsagt at vi må ta farvel med venner som vi er blitt ordentlig glade i, for vi er en sammensveiset gjeng, sier James.

Melissa McBride, som har spilt Carol siden starten, er også glad for at man tar seg tid til å markere samholdet skuespillerne imellom når noen blir tvunget til å forlate dramaet.

– Det er utrolig fin anledning til å takke en kollega for alt hun eller han har tilført både oss og serien i den tiden vi har hatt sammen og ønske dem lykke til videre, sier hun.

Den første avskjedsmiddagen ble arrangert til ære for Jon Bernthal (Shane) som møtte sitt endelikt i sesong to. Siden har det blitt en tradisjon. Austin Nichols, som ikke ble med i serien før sesong fem, husker at han var skeptisk da han skulle delta på sin første avskjedsmiddag.

– Jeg synes det hele virket litt underlig, men all kjærligheten i rommet overbeviste meg. Nå har disse tilstelningene en spesiell plass i hjertet mitt. Det er noen uforglemmelige kvelder, forteller han.