En kjærlighetserklæring til papiret

I vår kjappe, superdigitale tid, hvor både papiraviser og papirbøker trues av digitale medier, retter kunstneren Ingun Bøhn oppmerksomheten mot papiret og de stille, poetiske linjene. Torsdag åpner hun utstilling i tradisjonsrike Kunstnerforbundet, og hun vil at flere skal få øynene opp for den nylig avdøde franske forforfatteren og poeten Yves Bonnefoy (1923-2016), som er oversatt fra fransk til norsk av forfatteren Geir Pollen. (Gyldendal)

Kunstnerforbundet

Det tilbakeholdte

Hun viser åtte håndlagde bøker og tre tegninger og bruker versjelinjer fra diktsamlingen Ein eld går føre oss av Bonnefoy, som var en av Frankrikes ledende intellektuelle frem til sin død.

Stenersen, Tor

Bøhn er opptatt av det tilbakeholdte og jobber med det usynlige og skjøre. Indre og ytre virkelighet smelter sammen. Det flyktige og forbipasserende gir gjenskinn av drømmer og fantasier. Med korte sitater, antydninger, erfaringer og personlige opplevelser, vil hun sette betrakteren på sporet av noen erkjennelser.

– Jeg har oppholdt meg lenge i Bonnefoys lett surrealistiske landskap. Et atmosfærisk rom har oppstått der, «et møtested for nærværet», ville kanskje dikteren ha sagt. Det lille ubehaget, at man ikke forstår, det tiltaler meg. Det blir aldri banalt i diktformen, sier Bøhn som ble kjent med Geir Pollens oversettelse gjennom NRK radio.

– Jeg hørte skuespilleren Bjørn Floberg lese diktene på en helt usentimental måte. Det var noen nydelige sekvenser med landskap, lys og mørke og noe veldig hverdagslig. Det er sjelden å høre poesi bli lest på den måten og nå er jeg takknemlig for at jeg kan bruke uttdrag av boken i min utstilling i Kunstnerforbundet.

Stenersen, Tor

Lavmælt kunst

Felles for de håndlagde bøkene hun viser er at de illustrerer en antydet tekst. Selve papiret er japansk, bestilt fra London. Bøhn er opptatt av papirobjektet boken og lager visuelle resymeer av dikterens utsagn.

Small art oversatt som lavmælt kunst brukes nå som begrep i New York, og Bøhn føler seg hjemme i den tradisjonen.

– Kunst på papir og akkurat dette som heter bokkunst er nesten fraværende i dag. Det at jeg bare bruker strofer og utsagn fra teksten bidrar også til det lavmælte, sier Bøhn.

Hun medgir at utstillingen er en stor kjærlighetserklæring til papiret og dets iboende sensualitet, og hun er var på papirets taktile kvaliteter og lyden av papir, som er så forskjellig, noen papirtyper er helt stille, mens andre har skarp lyd.

Papirboken i vår tid

Bøhn frykter ikke at digitaliseringen utrydder papirboken.

– Papirboken har nesten ikke endret seg siden 1500-tallet. Boken som objekt er genial og jeg tror at den kommer til å leve parallelt med digitale e-bøker, sier hun.

– Også er det noe med taktiliteten og skjønnheten. Det å holde boken i hånden og kunne gå langs sine bokhyller og ha hyggelige assosiasjoner. En bok er mye større enn seg selv, du kjenner dens innhold, den er unik for alle som holder i den og man tillegger den ulikt livsinnhold, sier kunstneren Ingun Bøhn.