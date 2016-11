Michael Krohn og Svein Mostad:

«Å være ute i samfunnet det er ikke noe for meg, etter fem minutter har jeg gått lei. Alle streberne med sin falske lykke og sine tanketomme meninger, de byr meg imot. De har ingenting å si meg, de har ingenting å gi meg».

Dette synger Michael Krohn i den store rockehymnen om seg selv, «Fritt liv» fra 1989. Da hadde hans Raga Rockers endelig begynt å få en viss kommersiell suksess, som den siste av «de fire store» i norsk rock på 80-tallet, DumDum Boys, deLillos, Jokke & Valentinerne og Raga.

Men hovedpersonens tekstunivers var det samme, både før og etter gjennombruddet: Det urbane samfunnets forfall, dystopien, forakten for penge- og statusjegere, kjønnsdriftene, hyllesten av utskuddene.

«Selv vokste jeg opp som underdog på vestkanten og ble preget av det. Verden ser annerledes ut når du ser den nedenfra istedenfor ovenfra», som Krohn sier det.

Ingen komplett biografi

Det er skrevet mange bøker om norsk musikk de siste årene, og The Raga Saga er langt fra den beste. Dette er ingen komplett biografi, og er strengt tatt syltynn med lite dybde, bakgrunn, kritikk eller analyse. Likevel gir den oss et bilde av bandet og dets medlemmer.

Mest av alt selvfølgelig «diktator» Michael Krohn, som er seg selv fra side én til 275 her. En mann som ikke er kjent for å gi mye i offentligheten, utover tekstene, og som her ønsker å vise «en underholdende og upretensiøs vandring» gjennom bandets karrière fra februar 1982 til i dag.

På dette premisset fungerer boken til en viss grad, selv om den er lettbent. Billedmaterialet er det mest underholdende, mens språkføringen definitivt er upretensiøs. Tidvis vel kort og klisjéfylt, men også bitende krohnsk.

Som leser og fan, spesielt gjennom 80-tallet, savner man likevel enda mer. Flere røverhistorier, mer som viser at «kunst er et fristed fra samfunnets krav til konformitet», som Krohn siteres på i forbindelse med utgivelsen av albumet Blaff i 1989.

Hvor dårlig kan man drive et band?

Men The Raga Saga er vel som hovedpersonen selv: Aldri dvelende, men rastløs på vei frem. Bokens pluss er innblikket i hvordan Michael Krohns tanker om samfunnet rundt ham aldri har endret seg.

Selv etter den virkelig store suksessen med Übermensch i 2007, et album som ga førsteplass på VG-lista og blant annet en spillejobb som oppvarmer for Rod Stewart med 500.000 kroner i betaling, endret ikke dette seg.

Neste album het Shit Happens, og det er her tangentmann Hugo Alvarstein kommer med sin påstand om en av norsk rocks fire store: «Raga er kanskje skrekkeksempelet på hvor dårlig man kan drive et band».

Vel, til helvete med dem

Sikkert riktig, men det kom mye fet rock ut av alt surret. Rock som ikke alltid er blitt hyllet av landets musikkanmeldere, en flokk som Michael Krohn her sparker mot. Også undertegnede, som får sitt for én kritisk omtale.

Likevel treffer «Kong Michael den første», som han heter i «Fritt liv», best når han til slutt igjen vrir vreden mot det han kaller De Normales Diktatur, de som rakker ned på alle utenfor sin virkelighetsoppfatning:

«Vel, til helvete med dem. La dem sitte der med sine usle liv og undres på hvorfor dem de spyttet på kom lenger enn dem og fikk et rikere liv».

Bedre kan man ikke oppsummere Raga Rockers’ univers gjennom snart 35 år. I slike glimt er The Raga Saga god, selv om den komplette biografien om bandet fortsatt mangler.