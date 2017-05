Endelig lys i masken for JOWST

Torsdag ettermiddag gjennomførte JOWST den tredje generalprøven før kveldens semifinale i Eurovision Song Contest. Etter store problemer i begge prøvene onsdag, satt sceneshowet endelig som det skulle.

Joakim With Steens elektriske maske, som sviktet begge ganger onsdag, lyste som det skulle.

– Det var ikke god stemning i går kveld, så jeg var veldig spent. Da vi sto på scenen nå i ettermiddag ristet Aleksander på hodet, noe jeg trodde betydde at masken ikke fungerte denne gangen heller. Men det var ikke det han mente, den lyste, heldigvis, sier Joacim With Steen.

Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Ødela innlevelsen på scenen

Under den første generalprøven onsdag sviktet det meste. Både vokalist Aleksander Walmann og makker Joakim With Steen hadde elendig lyd i sine øreplugger, og sistnevntes lysende maske fungerte ikke.

Steen innrømmet etterpå til Aftenposten at han på grunn av problemene slet med innlevelsen på scenen.

Lyssvikten i masken gjentok seg i den viktige andre generalprøven onsdag kveld, den som de internasjonale juryene stemmer ut ifra. Norge leverte raskt inn en protest til arrangør EBU med krav om å få spille én gang til for juryene, men klagen ble avvist.

Jurystemmene teller like mye som folkets stemmer i semifinalen i kveld. Torsdag ble det jobbet på spreng med det svenske produksjonstemaet for å få alt klart.

– Jeg la merke til at kablene som går fra masken til senderne denne gangen var veldig godt merket, med veldig tydelig farge, med ekstra teip. Du så at dette hadde det blitt jobbet med siden i går, sa With Steen. Likevel fikk de ikke testet det så mye som han hadde håpet.

– Det var ingen garanti for at signalene fra lysmikseren i salen ville nå frem til masken, men det fungerte, sier han.

Andres Putting

En svenske har ansvaret

Problemene startet etter at NRKs egen lysmann reiste hjem onsdag. Han hadde hatt stålkontroll på at alt fungerte. Da han reiste ble oppgaven overlatt til en svenske.

– Etter det ville det ikke fungere, sier Jan Fredrik Karlsen.

Etter masken ikke ville lyse i de to første semifinalene, ble det holdt et krisemøte torsdag formiddag.

– Da gikk vi igjennom hele prosessen, med masken, med batteriene, med kablingen, alt måtte fungere. Du kan si at hele Norges skjebne i semifinalen ligger i svenske hender, sier Karlsen.

I klagegrunnlaget fra NRK til EBU het det at lyset i masken utgjør en avgjørende del for totalopplevelsen av «Grab the Moment». Når teknikken til arrangørene ikke fungerer, mente NRK at dette kvalifiserte til å få kjørte nummeret en gang til. EBU svarte med at teknikken var en effekt NRK hadde brakt med seg inn i nummeret og derfor selv måtte stå ansvarlig for.

– Dette gjør jo ikke spenningsnivået noe mindre før selve semifinalen, sier Jan Fredrik Karlsen, som poengterer at de har vært i løpende dialog med NRKs egen lysmann hjemme i Oslo.

Den andre semifinalen i Eurovision, med Norge, på NRK1 klokken 21.00 i kveld.