Erlend Loe: – Kulturkanon kan virke mot sin hensikt. På skolen pushet de klassikere så hardt at jeg fortsatt er lei av Ibsen og Bjørnson.

Høyres programkomité ønsker at det etableres en norsk kulturkanon, der det beste og viktigste av norsk kunst- og kulturarv samles.

Leder Torbjørn Røe Isaksen i programkomiteen ønsker en bred debatt om hva en såkalt kulturkanon bør inneholde.

Aftenposten har spurt Erlend Loe, Åse Kleveland, Jon Michelet og Nina Witoszek om vi trenger en norsk kulturkanon – og hva den i så fall bør inneholde.

Forfatter, manusskribent og filmkritiker Erlend Loe mener det ikke er noe i veien for å samle merkesteinene innen norsk kultur. Problemet er at sånne ting ofte blir litt snevre og kjedelige.

– Det kan også virke mot sin hensikt på unge sinn. På skolen husker jeg de pushet klassikere så hardt at jeg fortsatt er lei av Ibsen og Bjørnson. Jeg er positiv til en kanon dersom man får med noen rare og morsomme ting. For eksempel burde Ragnar Hovland stå sentralt. Hvis ikke, er jeg skeptisk, sier Loe.

– Hundrevis av verker som må med

Han mener mange titalls navn og hundrevis av verker hører hjemme i en eventuell norsk kulturkanon. I farten nevner han Thorbjørn Egner, Tor Åge Bringsværd, Olav H. Hauge og Knut Hamsun.

– Også på filmfeltet er det utrolig mange man ikke kommer utenom. Arne Skouen, Tancred Ibsen, Flåklypa, Hustruer og Mongoland. Hvert tiår har sine ikoniske filmer, og svaret er nok mye lengre enn jeg kan ta på telefonen nå, sier Loe.

Generelt er han skeptisk til den nasjonsbyggende intensjonen bak en kanon.

– Store norske forfattere og filmskapere har vært like mye påvirket av strømninger i Europa og i verden som av norsk natur og væremåte. Her ligger det en kjempestor diskusjon om hva det norske er og hva det er vi er så redde for, sier Loe.

Åse Kleveland: – Overrasket

Åse Kleveland, som er tidligere kulturminister for Arbeiderpartiet, er overrasket over at forslaget om en kulturkanon kommer nå, ti år etter at danskene fikk sin kulturkanon.

– Den danske kulturkanon bygget på en omfattende prosess som også utløste mye turbulens. I ettertid synes den å ha hatt svært begrenset effekt, sier Kleveland.

Hun minnes også at Fremskrittspartiet for rundt ti år siden ønsket få nedsatt en norsk kulturkanon. Forslaget ble nedstemt i kulturkomiteen på Stortinget av alle andre partier, inkludert Høyre.

– Det blir spennende å se om Høyre nå endrer standpunkt. Personlig synes jeg ikke at det å rangere enkelte kunstverks nasjonale betydning, hører hjemme på et politisk nivå. Erfaringene fra Danmark var nok at den politiske forankringen svekket prosjektet. Så rikt som vårt kulturliv er kan statsautoriserte «hundre på topp-lister» begrense mer enn å fremme mange kunstnerskap, sier Kleveland.

Jon Michelet foreslår sjøromaner

Forfatter Jon Michelet synes ideen om en norsk kulturkanon er god.

– Hele vitsen må være at en kulturkanon sørger for at kunnskap om norsk kultur spres til nye generasjoner. Sånn sett kan det være et bra prosjekt. Jeg håper det ikke ender med at bare kultureliten styrer med dette. En kulturkanon trenger folkelig oppslutning. Kanskje kan vi få noen overraskende resultater, sier Michelet.

Han er opptatt av at ikke bare det mest anerkjente av norsk kultur får være med i en kanon. Dessuten er det viktig at verkene er forblitt relevante.

– Den siste viking av Johan Bojer er en bok som fortsatt gir gjenklang blant folk på kysten. Åpent hav av Hans Geelmuyden er en av få skildringer vi har av norsk sjøfart og redervirksomhet. Den var en bestselger i sin samtid, men har en egen evne til ikke å komme inn under litteratenes rader, sier Michelet.

Ellers mener Michelet det er viktig at man ser ut av Oslo når man skal lage en kulturkanon.

– Vi har mye flott kultur i dette landet. Sånt som Kåre Oruds Rallaren på Rjukan må med. Man må også begrense seg til det som kan kalles kunst. Folkedans og brukskunst trenger for eksempel ikke å være med, sier Michelet.

Nina Witoszek tror Munch ville protestert

Forskningsleder Nina Witoszek ved Universitetet i Oslo har polsk bakgrunn, men har flere ganger engasjert seg i debatter om norsk kultur. Hun synes det er vanskelig å si hva Høyre vil med en norsk kulturkanon.

– Jeg mistenker at mange kulturskapende skikkelser, som Munch, Knausgård eller Melgaard, for ikke å snakke om verdenskjente norske metalband, ville protestert mot enhver form for norsk «kanonisering». De fleste innflytelsesrike kunstnere representerer stort sett seg selv, sier Witoszek.

Et annet problem med kanonisering, er at den er ahistorisk.

– Ta Hans Nielsen Hauge, Wergeland eller Ibsen. De ble av sine samtidige betraktet som dissidenter. Hva som skjer med deres status i morgen, vet jeg ikke, sier Witoszek.

Hun mener nordmenn stort sett er komfortable med sin kulturarv. Det som brenner mer, er å gjenvinne og bygge opp det beste ved den felles, europeiske kulturarven: Det humanistiske, anti-totalitære, tolerante og pluralistiske.

– Hvis alle samfunn går for langt i nasjonal kanonisering, risikerer vi å underminere et samlet Europa, som i et geopolitisk perspektiv er det vi trenger mest i dag, sier hun.

Witoszek ønsker ikke å diskutere eventuelt innhold i en norsk kulturkanon før det har vært skikkelig debattert om den i det hele tatt er nødvendig.