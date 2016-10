Erling Kagge skriver klokt om stillhet

Erling Kagge:

Stillhet i støyens tid – gleden ved å stenge verden ute

Kagge Forlag

Det er mye selvhjelpslitteratur der ute, men lite av den er verdt å samle på – ganske enkelt fordi den baserer seg på hule formler og lettkjøpte tanker om lykke. Innimellom er det likevel perler som minner om at å hjelpe seg selv faktisk ikke handler om falske drømmer, men å se forbindelsene mellom hverdagsliv, tenkning og kunst.

Kagges siste bok er blant disse perlene.

Den nye luksusen

Vi trenger stillhet og et rom å trekke oss tilbake i, men mange av oss synes det er vanskelig å finne i mediekaoset. Det vil nok mange skrive under på. Dopamin-kicks driver oss videre fra den ene Facebook-oppdateringen til den neste, mens vi halser etter.

Det finnes ingen enkel oppskrift for å komme ut av dette, innrømmer Kagge. Til forskjell fra de fleste selvhjelpsguruer påpeker han at det hverken er livsstils-coacher eller mindfulness-kurs som vil lokalisere roen. Du må ville det selv, finne det selv. «Stillheten jeg har i mente, finner du når du er der du er, når det passer deg, inne i hodet ditt, og uten kostnader.»

Troverdig banalitet

Kagges enkelhet er til tider banal, men den avklarte tonen gjør resonnementet ujålete og troverdig – noe å lytte til. Sannheter er jo faktisk enkle, om vi klarer å virkelig lytte til dem og ta konsekvensen av hva de innebærer.

Løsningen er derfor, blant annet, en evne til å legge merke til detaljer og hvordan de plasserer seg, og dermed deg, i et rom som er langt større enn ditt liv. Kan hende du vil finne en grønn, mosegrodd, stein når du er på vidda, som du – i likhet med polfareren – kan ta med deg hjem? Dér kan den være en påminnelse om tider og steder som har uendelig mer utstrekning enn ditt korte liv. Et sted mellom stein og bevissthet vil du finne en ro, antyder forfatteren.

Kunst som polferd

Stein-anekdoten er et av mange eksempler hvor Kagge drar veksel på egne erfaringer. Noe av grunnen til at boken fungerer er jo også hvordan den forener hans liv og stilhet i form av en bedagelig og klok vandring gjennom temaet. Både polferdene og kunstinteressen settes opp som klargjørende speil eller interessante tankebilder for Kagges betraktninger rundt stillhet.

Spesielt vellykket er bruken av kunst, som i liten grad omtales direkte i boken. Dette er en langt bedre innføring i Kagges kunstsyn enn hans litt skrytete «guide» til å samle samtidskunst.

Bilde og lyd

Et av verkene er et maleri av Ed Ruscha, hvor ordet «Noise» befinner seg på en blå bakgrunn. Saken her er jo at maleriet jo nettopp ikke er bråk, som det på et vis identifiserer (seg med), men holder munn. Er stille.

Slike paradoks er et godt bilde på at forståelsen av stillhet ikke fås som formel, men som en erfaring man selv må gå gjennom for å skjønne og ta del i. Med på kjøpet kommer en god synsvinkel å se kunst fra.

Forklarende design

Designmessig er boken lekker og utfyllende i forhold til tematikken. Omslaget er polarsnøhvitt med tittel og forfatter påklistret som et rødt klistremerke. Det fine er at det kan fjernes, slik at man sitter igjen med omslagets hvithet: en visuell motpol til klistremerkets (riktignok beskjedne) informasjons-støy.

Bak omslaget skjuler det seg en annen noise – Majorstukrysset – men også det forstummer når det, som her, blir et foto. Som dertil kan dekkes til av det hvite coveret igjen om den visuelle støyen skulle bli påtrengende.

Joda, Kagge er en god guide til stillhet – og særlig hvordan stillheten lar seg tenke gjennom visuelle opplevelser.