Erna Solberg fikk takkebrev fra Facebook – Espen Goffeng ble permanent utestengt

Fredag, samme dag som Aftenposten brukte førstesiden på bildet av napalmjenta og spørsmålet om Facebooks sensur, postet sakprosaforfatter Espen Goffeng det samme historiske bildet.

Det gjorde også Erna Solberg og flere andre politikere, og saken fikk internasjonal spredning.

Men da Facebook snudde, plutselig tillot deling av det historiske bildet og til og med sendte takkebrev til statsministeren, fikk Goffeng sin Facebook-konto slettet.

Vedtaket er permanent. Uten klagemulighet, har han fått erfare.

Postet flere ganger

– Jeg la ut bildet som forsidebilde på profilen min flere ganger på fredag. Det ble fjernet, og så postet jeg det igjen. Det var jo et poeng også for mange andre, å legge ut bildet om igjen, forklarer Goffeng.

– Så kom det en melding fra Facebook der de ba meg slette bildet. Og senere på fredag ble kontoen min deaktivert.

Goffeng trodde det dreide seg om en 24 timers utestengelse, slik mange andre har opplevd, blant dem forfatter Tom Egeland.

– Men mandag morgen fikk jeg beskjed om at kontoen min er permanent sperret. Jeg sendte dem spørsmål via skjemaene Facebook har på nettet og fikk til svar at kontoen ikke vil bli åpnet igjen, uansett grunn.

Skjermbilde

– Misbruker makt

– Dette er nok en historie som bekrefter hvor mye makt Facebook har og hvor stor vilje de har til å misbruke makten. For meg understreker dette et viktig poeng: nemlig at det er helt vilkårlig hvordan reglene håndheves fra Facebooks side.

Det sier jurist og ytringsfrihetsekspert Anine Kierulf til Aftenposten.

Signe Dons

Kierulf mener at vi også i kontrakstforhold med private selskaper kan ha en forventning om likebehandling.

– Men reglene til Facebook er uklare, og de håndheves ulikt, sier juristen.

Hun viser til at noen typer nakenhet, for eksempel til «utdanningsformål» er tillatt, mens andre typer ikke er det.

– Facebook hevder at reglene håndheves likt, men saken til Goffeng viser jo helt klart at det ikke skjer.

Også skribent Kjetil Rolness reagerer på Facebooks utestengelse av Goffen. På sin offentlige Facebook-side skriver han:

«Slik er det altså blitt. Kastes du ut fra verdens største debattforum, som du kanskje til og med å bidratt til å berike, har du intet sted å forklare din sak, ingen person eller instans å forholde deg til.»

Aktiv samfunnsdebattant

Espen Goffeng tilhører venstresiden, er en aktiv samfunnsdebattant og har blant annet støttet palestinernes sak. Samtidig er han religionskritisk, ikke minst til islam, og aktiv i mange debatter. Han har jobbet som universitetslektor i flere år.

Han har aldri opplevd å få advarsler eller bli utestengt fra Facebook tidligere.

Det siste året har flere av innleggene han har skrevet på Facebook blitt plukket opp av debattredaksjoner, og han har publisert kronikker på NRK Ytring, i Dagbladet og deltatt på Dagsnytt 18 på grunn av det han har skrevet.

– Det er veldig frustrerende å ikke få snakket med noen hos Facebook. Jeg har en følelse av at hvis jeg hadde fått kontakt med noen med normal vurderingeevne - og kommer forbi den store maskinen - ville saken min løst seg. Jeg klarer ikke helt godta at det ikke skal være mulig, sier Goffeng.

– Jeg syns facebookdebattene i Norge fungerer veldig bra og er verdifulle. Hos oss prater meningsmotstandere med hverandre, mye mer enn i mange andre land. Det er utrolig viktig akkurat nå, legger han til.