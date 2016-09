Erna Solberg om Facebook: – Jeg tror ikke de har tatt inn over seg ansvaret de har

– Jeg synes det er veldig bra at Facebook nå snur, sier Erna Solberg til Aftenposten fredag kveld.

– Jeg håper at Facebook har lært at de må ha metoder for å skjære igjennom når maskinene og algoritmene styrer, sier statsministeren.

Hun sier hun setter pris på at Facebook er opptatt av å hindre at barnepornografi og pornografi spres, men mener de må ha mekanismer som gjør at det ikke bare er maskiner som gjør jobben med å sortere ut hva som skal tillates.

– Det må være mulig å ha en dialog med Facebook hvis de mener noe er så støtende at det ikke kan publiseres, sier Solberg.

Aftenposten-redaktør Espen Egil Hansens oppgjør med Facebook og Mark Zuckerberg er blitt en nyhetssak over store deler av verden.

Det hele startet da et bilde av Kim Phuc – jenta som flyktet fra napalmbombene under Vietnamkrigen i 1972 – ble fjernet fra Tom Egelands Facebook-konto.

Fikk bildet fjernet

Også statsminister Erna Solberg (H), med store deler av Regjeringen, har kastet seg på debatten og delt bildet.

Det fikk mye oppmerksomhet da bildet også ble fjernet fra statsministerens offisielle Facebook-konto fredag formiddag.

Samme kveld fikk Aftenposten bekreftet at Facebook snur og likevel vil tillate bruk at det omstridte Vietnam-bildet.

– På grunn av dets status som et ikonisk bilde med historisk betydning, oppveier verdien av å tillate deling, verdien av å verne samfunnet ved å fjerne det, skriver en talsperson for Facebook i en e-post til Aftenposten.

– Vi har derfor bestemt oss for å gjeninnsette bildet på Facebook der det er blitt fjernet, tilføyer den ikke navngitte talspersonen.

Hindrer samfunnsdebatt

Da Aftenposten møtte Solberg i Trondheim tidligere fredag ettermiddag, uttrykte hun bekymring for måten Facebook kan hindre en åpen samfunnsdebatt.

– Det er et problem når du vet hvor mange ungdommer som primært har sosiale medier som kanalen de får nyhetsoppdateringene sine fra. Det vil være noen bilder og temaer som ikke kan komme opp, og det betyr at Facebook redigerer det historiske bildet av hva som skjer.

– Hvis en naken kropp ikke kan være med på noe bilde på Facebook, vil det være begivenheter som aldri vil kunne dokumenteres på en ordentlig måte.

– Hvilket ansvar har Facebook for å legge til rette for at slike bilder kan deles og diskuteres?

– De har et ansvar da de er det største publiseringsverktøyet. Dersom de ikke hadde redigert, ville det vært de som publiserte innhold som hadde ansvaret. Men når de har den metodikken de har, har de et ansvar for hvordan de gjør det. Da må de diskutere hva premissene skal være og hvorfor de bestemmer det slik, sier Solberg.

Torgeir Strandberg

Hun mener Facebook kunne laget en løsning hvor historiske bilder ble gjenkjent.

– Facebook er et privat selskap. Bør de ikke selv kunne velge hva som publiseres på sin plattform?

– Aviser er private selskaper som velger hva de vil publisere, men de har også noen retningslinjer, som Vær varsom-plakaten. Vi har også regulering av ytringsfrihet og for hva myndighetene kan gjøre. Det er ingen forskjell på publiseringsplattform. Du forventer at de tar et samfunnsansvar.

– Har de ikke tatt det til nå?

– Jeg tror ikke de har tatt inn over seg ansvaret de har fått når de er blitt så store som de er. Jeg synes det er en god debatt Aftenposten har satt i gang om det.

– Og hvis de sier at bildet må fjernes fordi man i andre deler av verden ikke vil se nakenbilder, da er det hensynet til noen få som skal styre for alle oss andre. Det synes jeg er et håpløst svar fra Facebook, at det er en større kyskhetsfølelse andre steder. Hvis jeg legger noe på min Facebook-side, og noen oppsøker den fra et land med større grad av kyskhetsfølelse, så er det deres frie valg at de har gått inn på min Facebook-side.

Poppe, Cornelius / NTB scanpix

– Facebook har på en måte for mye makt

– Har Facebook for mye makt?

– På en måte har de for mye makt i kraft av at de er blitt en fellesarena for veldig mye interaksjon på sosiale medier. Det er andre alternativer selvfølgelig, men de er blitt en felles arena. Ikke bare for folk, men også medier og organisasjoner.

– Du kan spørre om Microsoft har for mye makt, fordi de fleste av oss har et operativsystem fra Microsoft. Da begynte man å regulere ved å stille krav, på teknikk og åpenhet, at du ikke kunne holde andre ute.

– Er det noe du er åpen for å diskutere, en slik regulering?

– Det er ikke slik at ett land kan regulere dette. Men å diskutere hva som er det felles ansvaret, det bør man tenke gjennom. Så er jeg mest opptatt av at det ikke er vi i staten som skal regulere, men at heller ledelsen i selskapet viser seg.

– Er det aktuelt å bruke eiermakt, gjennom aksjene Oljefondet eier?

– Jeg kan ikke svare på slikt nå. Det må man ha en mye større diskusjon om. Det er ikke slik at vi improviserer statlig eierpolitikk over bordet. Vi har en armlengdes avstand, vi har prinsippet for dette og vi har en etisk komité som gir prinsipper.

– Mange i Regjeringen har delt dette bildet. Har det vært diskutert om denne saken kan bidra til å få oppmerksomheten vekk fra 24. konsesjonsrunde og leting etter olje i Lofoten?

– Nei. Det har ikke vært diskutert i det hele tatt. Vi gjorde dette før vi så hvordan det ble. Dette ble vi enige om å gjøre fredag, da vi så Aftenposten torsdag kveld. Det var også før vi så hva VG skrev.