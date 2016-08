Hanya Yanagihara:

Et lite liv

Roman

Oversatt av John Erik Frydenlund

Gyldendal

«I will try to fix you», synger Chris Martin i en av Coldplays mest kjente sanger. Det må være det perfekte lydsporet til Hanya Yanagiharas mye omtalte og prisbelønte roman Et lite liv.

Boken, som er av den fete, amerikanske typen – les åtte hundre sider bred epikk med en handling som strekker seg over cirka tretti år – åpner som en slags kollektiv dannelsesroman. Fire ambisiøse unge menn, tett knyttet sammen siden collegetiden, prøver å slå seg opp i New York. Alle er de ekstremt talentfulle, alle, skal det vise seg, kommer til å lykkes.

Sporskifte

Så skifter teksten spor. Den ene i gjengen, hemmelighetsfulle og tilbaketrukne Jude, som i første del av romanen interessevekkende nok kun er sett utenfra, blir navet alt dreier seg rundt. Dermed endrer også boken karakter og blir en tidløs og, i hvert fall tidvis, dypt rørende fortelling om vennskap og kjærlighet og om ensomhet og ubotelig lidelse.

For de prøver så hardt, Yanagiharas personer. Med et ømt, empatisk blikk som instrument utforsker forfatteren to helt ytterliggående posisjoner; utøverne av nærmest grenseløs godhet på den ene siden og forsøket på å leve videre med ufattelige traumer på den andre.

Men kan man redde et annet menneske? Et menneske som er ødelagt av ekstreme erfaringer fra barndommen, et menneske som lettere kjenner igjen, og aksepterer, vold og overgrep enn omsorg og kjærlighet. Kanskje ikke. Men – som P.O. Enquist sier om det umulige i å forklare kjærligheten – hvem var vi om vi ikke forsøkte?

Dilemma

Eller som Willem, Judes nærmeste venn og selve sinnbildet på godhet i denne romanen, formulerer det i John Erik Frydenlunds oversettelse: «Hvordan skal du hjelpe en som ikke ønsker å bli hjulpet, samtidig som du vet at hvis du ikke prøver å hjelpe, så er du ingen ordentlig venn?»

Det høres kanskje ut som en fjern kobling, men i slike passasjer viser teksten klare tematiske likhetstrekk med svenske Sara Stridsbergs Beckomberga. Ode til min familie. For er det noe Stridsberg er opptatt av, er det nettopp dette, at håpet om og forsøket på å redde en annen er det som gjør oss til mennesker.

Krampegråt

Hvis man skulle måle litterær kvalitet i antall felte tårer, er det ingen tvil om at Et lite liv ville stille sterkt. En rekke utenlandske kritikere skriver om krampegråt og sammenbrudd i møte med romanen. Og ja, jeg har kjent på sammenbruddet selv, i all offentlighet til og med, på flytoget av alle steder, med en brydd og bestemt tenåringssønn ved siden av meg: «Legg bort den boken – nå!»

Hva forteller det? I hvert fall at Yanagiharas roman har en eksepsjonell emosjonell kraft og en velutviklet evne til å avdekke de aller ømmeste smertepunktene i tilværelsen. På sitt beste klarer den dermed å åpne opp for, ikke bare voldsomme følelser, men også ny forståelse av sammenhenger vi alle inngår i.

Innvendingen som må komme, er kjedelig og opplagt nok – de færreste bøker på åtte hundre sider kan forsvare sin egen lengde. I Yanagiharas tilfelle er det, særlig et stykke ut i romanen, for mange og lange partier som leder ingensteds hen, hverken erkjennelsesmessig, tematisk eller estetisk.

Spørsmålet er om Et lite liv helhetlig sett har slagkraft nok til å overtrumfe slike innvendinger. Jeg er ikke så sikker på det, men samtidig er det ytterst sjelden jeg leser tekster som setter meg til de grader ut av spill.