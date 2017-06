Aki Kaurismäki sitter tilbakelent ikledd en mørk dress. Sneipen henger fortsatt i munnviken, men røyken er byttet ut med en e-sigarett. Jeg strekker frem hånden for å hilse. Han reiser seg opp og gir meg tre kyss på kinnet.

– Den nordiske hilsemåten er så stiv. Etter at jeg flyttet til Portugal har jeg begynt å hilse på denne måten. Det er mye hyggeligere. Vil du ha et glass vin?

Det er midt på dagen under filmfestivalen i Berlin, men jeg svarer forfjamset ja takk. Kaurismäki drikker, men han har byttet ut spriten med vin.

– De har veldig god vin i Portugal.

Den finske regissøren er kjent som en melankoliens mester, og filmene hans har ofte en kynisk og satirisk side. Han er i Berlin med The Other Side of Hope, som avslører en mildere side av ham. Jeg spør om det er den portugisiske solen som har gjort ham mer sentimental.

– Du drar på jobb i mørket, du jobber i mørket, du drar hjem i mørket. Ja, du er jo fra Norge, så du vet hva jeg mener. Til slutt blir sinnet også mørkt, mumler han. Så blir han stille lenge før han fortsetter:

Fakta: «Den andre siden av håpet» på Oslo Pix: Filmen vises under Oslos nye filmfestival Oslo Pix som starter torsdag 8. juni og varer til 13. juni

vises lørdag kl. 20.00, søndag kl. 18.00 og tirsdag kl. 18.30 på Saga kino Filmen har ordinær kinopremière over hele landet 4. august.

kinopremière over hele landet 4. august. Fullt program for Oslo Pix finner du på oslopix.no

Britta Pedersen / NTB scanpix

– Jeg var ute og kjørte i en russisk lada en natt for mange år siden og spurte meg selv om jeg virkelig må bo her oppe i mørket? Jeg dro hjem, fant frem et kart over Europa og endte opp i Portugal. Jeg sa til eiendomsagenten: Skaff meg et hus utenfor de verste turiststrøkene! En dag ringte han og sa at han hadde funnet huset mitt. Har det fjell i bakgrunnen og sjø foran, spurte jeg. Ja, svarte han. Jeg tar det, svarte jeg. Han ler.

Før delte han tiden sin mellom Portugal og Finland. Nå tilbringer han største delen av året i solen.

– Der slipper jeg i alle fall å høre på den finske statsministerens elendige unnskyldninger for at de ikke gjør nok med flyktningsituasjonen i Europa.

– Jeg er en melankolsk gammel mann

Kaurismäki er kjent for sin beksvarte humor og en minimalistisk og lakonisk fortellerstil. Gjennombruddet som regissør kom med Ariel i 1988. Allerede her var regissørens kamp for samfunnets utstøtte og menneskene nederst på den sosiale rangstigen tydelig.

I The Other Side of Hope fortsetter Kaurismäki tematikken han tok tak i Le Havre (2011). Den gang møtte vi en afrikansk gutt som kommer til Frankrike og får uventet hjelp av en skopusser. I hans nye film kommer Khaled (Sherwan Haji) fra et bombet Aleppo til kalde Finland for å søke asyl. Etter å ha fått avslag på søknaden, rømmer han og møter en pokerspillende salgsmann (Sakari Kuosmanen) som nettopp har åpnet en luguber restaurant.

– Karakterene i filmene dine lever ofte på livets skyggeside. Hvorfor fascinerer de deg?

– For meg er det lett å lage filmer om mennesker som føler seg som fremmede og som lever livene på sidelinjen av samfunnet. Jeg har alltid følt meg som en fremmed selv.

Han er oppvokst i den lille byen Orimattila, sør for Lahti. Før han begynte å lage film sammen med sin eldre bror, Mika, jobbet han både som postmann, oppvasker og filmkritiker.

Skrevet har han alltid gjort, og det ble hans vei inn i filmen. Han skrev sitt første manus til brorens film The Liar i 1981. Kaurismäki søkte på filmskole i 1977, men fikk avslag. Regissøren endte opp med å studere journalistikk og media ved Universitetet i Tampere og dannet senere produksjonsselskapet Villealfa sammen med Mika.

De to er også ildsjelene bak Midnight Sun Film Festival som arrangeres nord i Finland i juni.

Arthaus

Store deler av den finske befolkningen er gode mennesker, men systemet og regjeringen er, etter min mening, kriminelle.

– Khaled i The Other Side of Hope er avhengig av at fremmede viser ham godhet og nåde. Er du blitt mer optimistisk på menneskehetens vegne?

– Jeg er en melankolsk gammel mann. Dess eldre jeg blir, dess mer sentimental og mild blir jeg. Før hadde jeg alltid lyst til å ta livet av hovedpersonen i filmene mine, men det har jeg sluttet med.

Kaurismäki myser og tar nok en lang pause. Han snakker ikke fort og bruker lang tid før han konkluderer med at han liker enkeltindivider. Det er menneskeheten som helhet Kaurismäki har store problemer med.

– Vi er en forbrytelse mot oss selv. Jeg liker mennesker, de fleste er nydelige.

Han nøler.

– Ikke alle da, men de fleste. Det er alle de grådige folkene rundt oss som higer etter makt som er en skamplett. Det er grådigheten som ligger til grunn for all grusomheten vi ser rundt oss i dag, mener han.

Veldig glad i sushi

Idet vi kommer over på tema om flyktningkrisen i Europa blir den ellers så sindige finnen hissig.

– Store deler av den finske befolkningen er gode mennesker, men systemet og regjeringen er, etter min mening, kriminelle. Jeg mener de bryter med enhver internasjonal lov om hvordan man skal behandle mennesker på flukt. De bryr seg ikke. Jeg er forbannet og meget skuffet over regjeringene – hvis du kan kalle dem det – både i Finland og Danmark. De eier ikke respekt for enkeltindividet, sier han og tar en stor slurk av vinen.

Malla Hukkanen © Sputnik Oy

Fakta: Aki Olavi Kaurismäki Født 4. april 1957 i Orimattila, Finland

i Orimattila, Finland Startet sin karrière sammen med broren Mika Kaurismäki. Sammen har de produksjonsselskapet Villealfa.

sammen med broren Mika Kaurismäki. Sammen har de produksjonsselskapet Villealfa. Debuterte som regissør i 1983 med Brott och straff

regissør i 1983 med Brott och straff Mottok Nordisk råds filmpris for Mannen uten minne i 2002

for Mannen uten minne i 2002 Utnevnt til ridder i den franske Légion d’honneur

i den franske Légion d’honneur Mottok en Sølvbjørn for beste regi under årets filmfestival i Berlin

Selv om filmen har et alvorlig tema i bunn, er den kjente Kaurismäki-humoren på plass.

– Filmens restauratører vil satse på sushi, men de kan virkelig ikke lage det. Så mye wasabi på en bit sushi kan jo ta livet av folk og ikke minst forårsake alvorlig halsbrann. Dette må være en av din karrières mest hysterisk morsomme scener?

– Hysterisk er en riktig betegnelse. Scenen var en ulykke som alltid! Jeg planlegger aldri. Vi hadde hengt opp et bilde av den japanske keiseren for scenen, men da sa en utsending fra den japanske ambassaden at det ble for mye. Jeg fjernet det, vil jo ikke skape ugrei stemning mellom Japan og Finland. Jeg setter pris på det japanske folket, vil ikke fornærme noen og så er jeg veldig glad i sushi. Godt laget sushi, ikke min finske variant!

– Film tar livet av deg

Det er også velkjent at Kaurismäki hater dagens digitale filmteknologi og fortsatt sverger til god, gammeldags film.

– Jeg har jobbet med gammeldags film i 40 år. Nå gidder jeg ikke lære meg om piksler og tull. Hvis de slutter å produsere 35mm film, er det virkelig på tide å pensjonere seg. Et digitalt kamera er jo på størrelse med en sigareske. Jeg er sikker på at jeg hadde tilbrakt dagene med å lete etter det!

Kaurismäki har begynt å hinte om at pensjonslivet står for tur. Han synes det blir mer og mer slitsomt å lage film. Under filmfestivalen i Berlin annonserte han at The Other Side of Hope blir hans siste film.

– Film tar livet av deg. Det er en tøff jobb. Spesielt siden jeg er det de kaller en auteur og må ha kontroll på hele den kunstneriske prosessen. Det er slitsomt.

Vi er smarte teknologisk, men dessverre er vi ikke så kloke i sinnet vårt. Vi forstår forbløffende lite om vår plass på kloden

– Hvorfor lager du film hvis det koster deg så mye?

– Det er fordi jeg er for lat til å stoppe. Jeg vet ikke om jeg kommer til å lage flere. Portugiserne sier la oss se hva som skjer. Det er et utsagn jeg støtter.

– Du har tidligere sagt at du kommer til å ta livet av deg. Er det noe du fortsatt tenker på?

– Jeg er nå like gammel som da min far tok livet av seg. Det er rart å tenke på, men jeg ser alltid mot morgendagen, sier han selv om han ikke akkurat ser lyst på fremtiden.

– Verden i dag? Hvis vi ikke reagerer kjapt, er vi fortapt. Vi er smarte teknologisk, men dessverre ikke så kloke i sinnet vårt. Vi forstår forbløffende lite om vår plass på kloden, sukker han og forteller at han for tiden setter mest pris på å rote rundt i hagen.

– Driver du virkelig med hagearbeid?

– Ja, min kone tar seg av plantene, og jeg tar meg av trærne. Jeg elsker å passe på trærne. Vi må stå samlet mot drittsekkene som stjeler livsgrunnlaget til vanlige folk. Koalisjonen mellom det militære, industrien og det globale pengenettverket kommer til å ta livet av oss. Jeg tenker oftere og oftere på dyrene. Jeg vil ikke leve i en verden uten elefanter.

– Klimaendringene bekymrer deg?

– Ja, men jeg tror mauren har en fremtid, og edderkoppene. Jeg liker maur.

