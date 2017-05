Ett av disse forslagene blir det nye Regjeringskvartalet

Siden februar i år har syv prosjekteringsgrupper arbeidet med å utvikle det som skal bli det nye Regjeringskvartalet i Oslo.

De syv løsningsforslagene vil bli å se i 22. juli-senteret i Høyblokken fra og med torsdag.

Blant de syv teamene finner vi hele 59 firmaer, hvorav 20 er arkitektkontorer.

– Dette er de beste arkitektene og rådgiverne som Norge har å by på, sier prosjektleder Morten Danielsen, prosjektleder for det nye regjeringskvartalet i Statsbygg.

Mange tungvektere

Samtlige syv har levert sine bidrag anonymt.

Likevel befinner det seg en rekke tungvektere blant aktørene. Både Reiulf Ramstad, Snøhetta, Niels Torp, Lund Hagem Arkitekter og Rambøll er representert, men det er altså ikke kjent hvilket av forslagene de har vært med på.

Alle forslagene kan du se tydelig presentert nederst i denne saken.

– Når jeg kaster et blikk på disse skissene, føler jeg meg sikker på at juryen kommer frem til et godt løsningsforslag for et fremtidig regjeringskvartal, sier Danielsen.

De syv forslagene varierer både i stil, uttrykk og omfang. Likevel har alle noen fellestrekk.

Høyere høyblokk

Høyblokken er tilført fire nye etasjer og blir på 19 etasjer, samtidig som fire til fem nybygg på opptil 15 etasjer er lagt mellom Grubbegata og Møllergata.

Der Y-blokken står i dag er det også tegnet inn et nytt bygg.

Skissene er utarbeidet på bakgrunn av den vedtatte reguleringsplanen for området og det fastsatte rom- og funksjonsprogrammet for nytt regjeringskvartal.

Et av kravene her har vært at Picassos kunstverk, «Fiskerne» og «Måken» som i dag er integrert i Y-blokken, må tegnes inn i det nye kvartalet. I flere av forslagene er derfor Picassos verk integrert i fasaden i det nye bygget ved Høyblokken.

– Dette er vist tydelig på noen av skissene, mens andre har løst det på andre måter, sier Danielsen.

Sikkerhet på topp

Det nye Regjeringskvartalet skal etter planen stå ferdig i 2027. Da vil 5700 ansatte ha sin arbeidsplass i kvartalet, hvorav 650 vil jobbe i Høyblokken, hvor også statsministeren blir sittende.

Totalt skal det bygges 125.000 kvadratmeter over og under bakken, og i tillegg skal 40.000 av dagens bygningsmasse rehabiliteres.

Basert på skissene er det ikke mulig å vurdere hvilke sikkerhetstiltak som er tegnet inn. Men de er der.

– Dette er ivaretatt, i første rekke i form av et ytre stengsel for å hindre at kjøretøy skal komme seg inn. Samtidig er det viktig at området skal fremstå med en stor grad av åpenhet og tilgjengelighet, både for gående, syklister, for dem som jobber der og for dem som passerer igjennom, sier Danielsen.

I den planlagte regjeringsparken mellom Høyblokken og Deichman er det tenkt serveringssteder for å skape et godt byliv.

En jury på ni personer skal frem til sommeren plukke ut to av forslagene, som Statsbygg skal gå i konkrete forhandlinger med.

Til slutt skal det stå igjen én vinner, en kontrakt som ifølge Statsbygg er verdt mellom 500 millioner og én milliard kroner for teamet som vinner.

Ingen hestehandel

I juryens arbeid vil det bli lagt vekt på arkitektonisk utforming, kulturminner, økonomi, gjennomførbarhet, åpenhet, byliv, organisering av arbeidsplasser og fellesfunksjoner, fleksibilitet og miljø og sikkerhet.

Morten Danielsen føler seg trygg på at det nye Regjeringskvartalet ikke kommer til å bli en politisk hestehandel i årene fremover.

– Vi opplever at det er en bred tverrpolitisk enighet at det må gjøres noe med gjenoppbyggingen av regjeringskvartalet. Samtidig er det klart at et slikt prosjekt, som er planlagt over så lang tid, må ha en viss fleksibilitet i gjennomføringsplanen, sier Danielsen.

Kommunal- og moderniseringsministeren Jan Tore Sanner imøteser forslagene med stor spenning.

– Jeg håper at forslagene fanger opp det regjeringen har meddelt, at det skal være et sikkert, men åpent regjeringskvartal. Samtidig skal det ha god arkitektonisk kvalitet og være tilpasset sine omgivelser, slik at man lykkes med å kombinere det gamle med det nye, sier Sanner.

HER ER ALLE SKISSENE:

