Etterlengtet comeback som bør sette spor

Ingenting går Krister Larsens vei. Ryggprolapser har satt en stopper for den innbringende elektrikerjobben han bygget identiteten på. Å undervise utlendinger i norsk, som NAV i sin store visdom har satt ham til, er ikke hans greie. Sønnen på elleve har ifølge skolen alvorlige adferdsproblemer.

Det røyner på for alvor da kona vil utstyre hagen med en pergola, en slags søyleanretning med tak.

Skiller seg ut

Ti år etter Svendsens Catering er Kyrre Andreassen tilbake med en roman som bør sette spor.

Én ting er at den, på samme måte som den foregående utgivelsen, skiller seg markant ut fra den tette jungelen av middelklasseskildringer med folk i akademiske yrker i hovedrollen, og dermed tilbyr noen perspektiver norsk samtidslitteratur sårt trenger.

Noe annet, og viktigere, er det at Andreassen skriver frem sin monologiske jeg-forteller på en litterært interessant måte.

Mørk og morsom

En selvrettferdig mann i krise var også hovedperson i Svendsens Catering. I årets roman skur Andreassen det enda mer til. For øvrig mener jeg at Karthago bør ødelegges er både mørk og morsom, desperat og sår og etter hvert ganske uhyggelig.

For Krister Larsen er en belest og orientert mann, som kjenner seg alene i verden.

Når han vil fortelle om romersk historie og Cato den eldre – statsmannen som så på Karthago som en trussel for Roma og skal ha avsluttet alle sine taler i senatet med utsagnet som har gitt romanen tittel – er kona og naboene totalt uinteressert:

«I de blindes rike er den enøyde konge, men det hjelper ikke en dritt når de blinde nekter å innse at kongen har ett øye.»

Vet best

Krister vet i det hele tatt best, det er bare ingen andre som skjønner det. Dermed er veien kort til raljering på høyt satirisk nivå over alt fra statlige institusjoner og byråkratiet til personalmøter og pedagogiske opplegg. Det er underholdende, ja, kostelig lesning.

Det uhyggelige kommer inn i bildet idet Andreassen lar den upålitelige jeg-fortelleren avsløre sine mørkere sider. Han er ikke nysgjerrig, men snoker i naboenes nattbordskuffer, han er ikke voldelig, men lengter etter en anledning til å slå.

Hvor har man egentlig Krister Larsen? Det er det store spørsmålet romanen igjennom.

Språklig kraftsentrum

Andreassen klarer hele veien å opprettholde en solidarisk holdning til sin hovedperson.

Han lar beskrivelsen av en eksistensiell krise folde seg ut i et helt spesielt muntlig språk. Omsnudd ordstilling, fremmedord, dialektale uttrykk og talemåter med en personlig touch går opp i en høyere enhet og gir teksten umiskjennelig kraft og trøkk. Ikke mange romaner har en så distinkt stemme og stil.

Det er påfallende at Brage-juryen har valgt å se bort fra Vigdis Hjorths Arv og miljø, som etter mitt syn må være årets beste roman (muligens kan det ha spilt inn at Hjorth mottok Brages hederspris så sent som i 2014).

At Kyrre Andreassens bok hører hjemme blant de nominerte kandidatene til prisen, virker uansett helt riktig.