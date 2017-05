1. Israel

1 2 3 4 5 6

IMRI: «I feel alive»

Det føles kanskje bare sånn, men sender ikke Israel alltid en blid, kjekk fyr med tredagersskjegg? En som synger noe oppløftende om å leve, mens discopoprytmene banker rundt ham med en liten etnisk tvist til slutt? Jo, da. Det funker, det.

Efrem Lukatsky / TT / NTB scanpix

2. Polen

1 2 3 4 5 6

Kaisa Mos: «Flashlight»

Tja, skal vi kalle det den store lyden av ingenting? En seig poplåt som stamper av gårde med mye lyd og etter hvert ganske så dramatiske strykere, uten at det på noe tidspunkt blir fascinerende. Tre minutter på scenen og så er denne godt glemt, for alltid.

Norsk jubel etter semifinalen torsdag:

3. Hviterussland

1 2 3 4 5 6

Naviband: «Story of my life»

Selv om tittelen er på engelsk, synger denne energiske duoen på hviterussisk. I en countrypoplåt der refrenget går «hey, hey, hey-hey-hey a-ho!», handler det om å ta med seg erfaringer og løpe videre nedover veien kalt livet. Fint, men vinne gjør denne ikke.

4. Østerrike

1 2 3 4 5 6

Nathan Trent: «Running on air»

Verdens største popstjerne nå heter Ed Sheeran. Han er ikke med her, men det er jaggu ikke langt unna, for denne 25-åringen kopier det meste. En snill midtempo singer/songwriter-låt, spilt og sunget uten én eneste skarp kant å bryne seg på. Kjedelig, kalles det.

Efrem Lukatsky / TT / NTB scanpix

5. Armenia

1 2 3 4 5 6

Artsvik: «Fly with me»

En type låt som de siste årene har gått høyt i Eurovision, en blanding av klassisk pop og lokalmusikalske innslag i moderne produksjon, frontet av en dame med god stemme. Uten å ta stilling til om øst stemmer på øst (som de jo gjør…), blir nok dette suksess.

6. Nederland

1 2 3 4 5 6

OG3NE: «Lights and shadows»

Ingen låter i år har nok en sterkere historie: Tre søstre synger en låt skrevet av deres far, til deres syke mor, om å stå sammen og fortsatt tro gjennom lys og mørke. Rørende. Likevel blir denne litt kraftfulle poplåten viktigst for de involverte, og for tam for oss andre.

7. Moldova

1 2 3 4 5 6

Sunstroke Project: «Hey Mamma»

I år stiller Moldova med Eurovisions største stjerne: The Epic Sax Guy, først hørt i Norge i 2010. Her er han tilbake, i en komplett idiotisk dance-låt om en fyr som må overtale mor om at han er god nok for datteren. Bare vas, selv om gjensynet er artig nok.

Se katastrofen Moldova live på scenen i Kiev:

8. Ungarn

1 2 3 4 5 6

Joci Papai: «Origo»

Joci har sigøynerbakgrunn, og presenterer en låt som blander mer moderne rytmer med musikken fra sin historie, spesielt bruken av fele i refrenget. Summen blir ganske sterk, selv om teksten om å holde på troen til sin Gud ikke synges på forståelig engelsk.

9. Italia

1 2 3 4 5 6

Francesco Gabbani: «Occidentali’s karma»

Årets storfavoritt er definitivt en gladlåt, som umiddelbart byr opp til dans. Alternativt kan man lytte, på italiensk-engelsk, til en lett satirisk tekst om en forvirret menneskehet som søker etter de enkle løsningene mens evolusjonen vakler. Pur pop med mening.

Her er videoen som er sett av 110 millioner allerede:

Francesco Gabbani - Occidentali's Karma

10. Danmark

1 2 3 4 5 6

Anja: «Where I am»

Kan det fungere med en rett-frem midtempo poplåt sunget med sterk stemme i denne konkurransen? Danskene tror opplagt det, og sender 21-åringen Anja til Kiev for å synge om uforbeholden kjærlighet av full kraft. Personlig er jeg mer usikker, gitt.

11. Portugal

1 2 3 4 5 6

Salvador Sobral: «Amar Pelos Dois»

Søsteren Louísa har skrevet denne strykerballaden til sin bror, om en person med et bankende hjerte som ikke kan få sin elskede, selv om han har et hjerte for to. Fyren virker sjenert på scenen, men synger med en rørende innlevelse som vil gripe mange her.

Efrem Lukatsky / TT / NTB scanpix

12. Aserbajdsjan

1 2 3 4 5 6

Dihaj: «Skeletons»

Svenske Sandra Bjurman var med på låtskriverlaget da hardtsatsende Aserbajdsjan vant Eurovision i 2011, og er med igjen. Nok en gang med en litt mørk elektropoplåt det lukter kraftfullt sceneshow av, uten refrenget som trengs for å nå helt opp.

13. Kroatia

1 2 3 4 5 6

Jacques Houdek: «My friend»

Ved første lytt høres dette ut som en vokalkvartett, minst, men så er det altså erfarne Jacques som synger alle stemmene. Fra snakking via pur pop og dyp operasang til lys falsett, fyren gir definitivt alt han har. Hans kraftballade blir likevel mest masete.

Efrem Lukatsky / TT / NTB scanpix

14. Australia

1 2 3 4 5 6

Isaiah: «Don’t come easy»

Låtskriverne som tok Australia til annenplass i fjor er tilbake igjen, nå for en ung fyr som definitivt har en stemme som bærer, selv om denne nokså kraftige balladen er typisk middelmådig. Vi vet da at «love don’t come easy», og trenger ikke høre dét i nok en poptekst.

15. Hellas

1 2 3 4 5 6

Demy: «This is love»

Hellas er aldri redd for å lage fest, ei heller i år. Demys låt starter nedpå som en moderne popballade, men så, etter akkurat ett minutt, dundrer den over i en miks av ordentlig eurodisco og EDM. En låt som mange fans vil like, mens andre bare blir sliten av.

16. Spania

1 2 3 4 5 6

Manel Navarra: «Do it for your lover»

Nå er det Ed Sheeran som ringer og vil ha tilbake låten sin. En rett-frem akustisk poplåt som handler om og bringer frem gode «vibber». Ingenting feil med det, bortsett fra at både fyren, stemmen og melodien er såpass anonym at den er fort glemt.

17. Norge

1 2 3 4 5 6

JOWST: «Grab the moment»

Tre minutter moderne, produsert pop med melodiføring, stikk, refreng og en stemme som gjør at låten etter hvert fester seg ordentlig, skrøt jeg av JOWST før den norske finalen. Da gikk de fra ukjent til topps. De kan nå høyt igjen, om nok seere oppdager låten.

Se JOWST live fra semifinalen i Kiev torsdag:

18. Storbritannia

1 2 3 4 5 6

Lucie Jones: «Never give up on you»

Popriket Storbritannia har hyret den danske ESC-vinneren Emmelie de Forest, og et par til, for å vinne i år. Det kommer neppe til å skje, for selv om Lucie synger sterkt, er det ikke all verden til låt hun bærer frem. En ganske tam ballade som satser alt på stemmen.

Efrem Lukatsky / TT / NTB scanpix

19. Kypros

1 2 3 4 5 6

Hovig: «Gravity»

De fleste i Eurovision har vært med i talentshow på TV, også Hovig. Låten er derimot skrevet av svenske Thomas G:son, som også skrev Loreens vinnerlåt i 2012. Ikke rart at «Gravity» umiddelbart fenger med sin rytmiske tyngde, uten at den blir et stort verk.

20. Romania

1 2 3 4 5 6

Ilinca ft. Alex Florea: «Yodel it!»

Endelig en låt som har alt! Moderne klubbrytmer, en heavygitar, en rapper og – på toppen av kransekaken – en dame som synger litt, men jodler mest. Ja, du leste rett: Ilnica virrer rundt på scenen mens hun jodler «yodeleeii, yodeleio». Ikke til å tro.

Efrem Lukatsky / TT / NTB scanpix

21. Tyskland

1 2 3 4 5 6

Levina: «Perfect life»

Om man ikke ønsker å ta noen sjanser for enten å havne øverst eller nederst på resultatlisten, velger man en låt som denne. Rett-frem og enkelt fengende popmusikk som ingen kan mislike, men som få også bruker tid til å stemme på. Dusinvare de luxe.

22. Ukraina

1 2 3 4 5 6

O. Torvald: «Time»

Det etniske preget var én av årsakene til at Ukrainas Jamala vant i fjor. På hjemmebane velger landet noe definitivt annerledes, nemlig et pregløst tungrockband. De synger om å stoppe volden og at det er på tide og skinne. Mulig politisk, men likevel kjedelig.

23. Belgia

1 2 3 4 5 6

Blanche: «City lights»

Hvert år er det én låt som ingen egentlig regner med som klatrer opp listene og inn i toppen. Denne ene kan bli Blanches «City lights», for dette er en dempet, men god og moderne poplåt som for eksempel Lorde kunne sunget. Intet stort refreng, men en smyger.

24. Sverige

1 2 3 4 5 6

Robin Bengtsson: «I can’t go on»

Noen som tviler på at svenskene kan dette faget? Sjekk tre minutter med Robin, best oppsummert som ekstremt effektivt. Frisk poplåt med tynn tekst i et sceneshow av det enkle slaget, likevel klistrer refrenget seg med én gang. Da blir man blant favorittene – igjen.

25. Bulgaria

1 2 3 4 5 6

Kristian Kostov: «Beautiful mess»

Ballader er ofte kjedelige, men i Eurovision-sammenheng er det lov å elske de beste. Slik som denne moderne elektro-balladen frontet av 17-åringen Kristian. En real hjerteknuser med sikker og sår stemmeprakt. Får mange øst-stemmer og kommer høyt, denne.

Se videoen til årets flotte franske bidrag:

26. Frankrike

1 2 3 4 5 6

Alma: «Requiem»

Mye kjeft i fjor fordi artisten sang (litt) på engelsk, og her skjer det igjen, selv om det meste er på fransk. En rytmisk poplåt om styrken i troen på kjærligheten, uansett. Alma begynner litt mystisk, beveger seg over i popen før noen latinske rytmer dukker opp. Positivt.