Eurovision-vinneren mottatt som en folkehelt i hjemlandet

Tett fulgt av sikkerhetsvakter kom Salvador Sobral og hans søster, og låtskriver Luisa, ned til horder av mennesker på flyplassen i Lisboa da de landet i hjemlandet. Se video fra mottagelsen de fikk her.

At søskenparet fikk slik en overveldende mottagelse er kanskje ikke så rart.

Portugal har deltatt i Eurovision Song Contest siden 1964, men har aldri vunnet. Inntil lørdagens seier var en sjetteplass landets beste plassering. Det skjedde i Oslo i 1996. I 2015 røk de ut allerede i semifinalen, mens de ikke deltok i fjor.

ARMANDO FRANCA / TT / NTB scanpix

Både under finalen og etter at seieren var sikret rett over midnatt natt til søndag, fremsto Salvador Sobral tilsynelatende veldig avslappet. Sannheten er en helt annen, skal vi tro søsteren Luisa.

– Det er min brors greie, han ser kul og rolig ut, men det var han ikke. Han var ikke spesielt avslappet, sier hun smilende i et intervju med Eurovision. TV.

Vinnersangen hun skrev, «Amar Pelos Dois», ble ikke skrevet med tanke på en deltagelse i Eurovision.

Trodde ikke på seier

– Låten representerer det jeg og min bror står for, og jeg var derfor opptatt av å skrive låter slik jeg alltid gjør. Det er min greie. Så gikk den til topps i den nasjonale konkurransen. Og da jeg kom hit var jeg i alle fall sikker på at vi aldri kom til å vinne, sier hun.

Men både fagjury og seerne ville det annerledes.

– Låten sender kanskje et budskap om at en låt kan bety noe hvis den går rett inn i hjertene på folk, uten at den blir pakket inn av mye effekter, sier hun.

Hun setter ekstra stor pris på at de fikk være med å skrive Eurovisionhistorie.

Gjestmildt land

– Det er helt vilt at vi skriver historie i Eurovision Song Contest-historien. Jeg er veldig stolt over at vi har klart dette på vegne av vårt hjemland, sier hun i intervjuet.

Her kan du se høydepunkter fra lørdagens Eurovisionfinale.

Portugals president, Marcelo Rebelo de Sousa, har allerede sendt sine gratulasjoner til søskenparet, om ikke annet på Twitter. Her skrev han at Salvador Sobral hadde skrevet portugisisk historie.

– Når vi er gode, så er vi de beste av de beste, skrev presidenten.

Blir en folkefest

Morten Thomassen, leder av den norske MGP-klubben, tror neste års internasjonale finale i Lisboa blir et flott arrangement.

– Det blir en finale med gjestmilde portugisere som vil vise seg fra sin flotteste side. Denne finalen er veldig viktig for Portugal, de har en stolt musikktradisjon som mange i Europa endelig nå har oppdaget. Og turistsjefen i Lisboa smiler vel bredt han også nå, sier Thomassen.

Årets finale ble for øvrig sett av 1,3 millioner nordmenn på NRK1. Det er opp 400.000 seere fra 2016. Da var imidlertid ikke Norge med i finalen.