Halvsanne, uverifiserte, og fullstendig oppdiktede nyheter kan raskt få spredning via sosiale medier og nettaviser.

Denne uken ble det bekreftet til gagns: Saken som feilaktig hevdet at Donald Trump totalt hadde fått flere stemmer enn Hillary Clinton i presidentvalget kom inn helt øverst blant resultatene i Googles søkemotor, skriver blant andre The Washington Post.

Les også: Det høyrepopulistiske nyhetsnettstedet Breitbart News Network blir av mange nevnt som en viktig bidragsyter til at Donald Trump vant kampen om presidentembetet i USA. Nå vil de etablere seg i Europa.

Nå spekuleres det i om falske nyheter kan ha påvirket amerikanske velgere så mye gjennom valgkampen, at selve valgresultatet også ville vært annerledes uten de falske nyhetene.

Facebook-sjef Mark Zuckerberg kaller dette en «sprø idé», og skriver i et innlegg «at av alt innholdet på Facebook, er mer enn 99 % av det folk ser er autentisk» ifølge The Guardian.

Likevel strammer både Facebook og Google inn i et forsøk på å hindre falske nyhetssider i å fortsette å vokse.

Får ikke bruke annonser

Fra mandag er alle nettsider som publiserer falske nyheter utestengt fra annonsenettverket til Facebook, kalt «Audience Network». Mot at Facebook får en andel av reklameinntektene, kan nettsteder og apper tjene penger på å rette annonser mot brukerne sine.

– Vi har oppdatert retningslinjene slik at det spesifikt er klargjort at de også gjelder falske nyheter, sier en talsperson for plattformen til The Wallstreet Journal.

Kunngjøringen kom bare timer etter at Google gjorde det klart at de også vil slå hardere ned på falske nyhetssider.

Ifølge Reuters hadde flere makedonske nettsider stor suksess med å spre oppdiktede nyheter om de amerikanske presidentkandidatene under valgkampen. Sakene som ble delt på Facebook ledet videre til sider med annonser levert av Googles reklamenettverk «adsence», slik at nettstedene kunne tjene penger på alle klikkene som strømmet inn.

– Planla endringene før valget

Med nye regler for sitt annonseringsnettverk, har Google bestemt at falske nyhetssider ikke skal kunne være med i deres annonsenettverk.

Mer enn to millioner bruker Googles reklameplattform. Blant annet er misvisende reklamer og annonser for ulovlige varer er allerede utestengt, ifølge The New York Times.

– Vi vil stoppe annonseringstjenester for nettsider som gir uriktige fremstillinger og feilaktig informasjon, eller som forsøker å skjule informasjon om utgiver, utgiverens innhold eller formålet med nettstedet, sier talsperson for Google, Andrea Faville, til avisen.

Ifølge Faville er det tilfeldig at endringene kommer så raskt etter det amerikanske presidentvalget og den medfølgende kritikken, og at dette er noe selskapet har planlagt en stund.