Facebook og Twitter vil slå ned på falske nyheter

Initiativet First Draft News skal utveksle erfaringer og standarder for nyhetsformidling i en digital alder.

Målet er blant annet å filtrere bort feilinformasjon og forbedre kvaliteten på nyheter som spres i sosiale medier.

Tirsdag kunngjorde Google, som støtter initiativet, at rundt 20 nyhetsorganisasjoner skal være med i nettverket.

Tillit

– Å filtrere bort uriktig informasjon kan være vanskelig. Selv om nyhetsorganisasjoner kun deler historier som har vært gjenstand for faktasjekk og verifisering, kan alle i dag være publisister og mulige kilder. Problemene som oppstår, kan ikke løses over natten, men vi kommer i hvert fall ikke til å klare det som enkeltstående organisasjoner, skriver direktør Jenni Sargent i First Draft News i et blogginnlegg.

Hun sier nettverket skal lage opplæringsverktøy og bygge en felles plattform for verifisering, samt utvikle frivillige retningslinjer for nettnyheter.

– Vi lever i en tid der tillit og sannhet er et tema i alle redaksjoner og i økende grad også for sosiale medier.

Bekymring og debatt

Initiativet kommer i en tid der flere er bekymret for rollen sosiale medier, spesielt Facebook, har fått når det gjelder distribusjon og filtrering av nyheter, samtidig som feilinformasjon og løgner også kan bli spredd raskt.

Her hjemme har dette særlig kommet til syne i forbindelse med debatten om bildet av Kim Phuc, også kjent som napalmjenta, fra Vietnamkrigen.

