I en lang tale til høstmøtet til Norsk redaktørforening imøtegikk Patrick Walker, direktør for mediapartnerskap for Faceboook i Europa, kritikken mot nettgiganten for sensur og mangel på åpenhet. Samtidig inviterte han til samarbeid med de norske redaktørene.

– Facebook er ikke internett. Vi er ikke begynnelsen og slutten på ytringer, sa Walker og forsvarte selskapets rett til å praktisere en global communitystandard for hva som skal være rett til å poste på nettsamfunnet.

– Ting som er ok i liberale samfunn som Norge og Danmark, kan bli oppfattet på en helt annen måte andre steder i verden. Å gi et fripass til verdens redaktører og la dem bestemme hva som kan publiseres på Facebook, vil by på store problemer. Det er også store forskjeller på standardene i nyhetsorganisasjonene verden over, og noe som er ok et sted kan ses på som hatefulle ytringer eller blasfemi andre steder, sa han.

Tillater spredning av kontroversielt innhold

Walker, som har en mangeårig journalistkarriere bak seg i blant annet den japanske TV-stasjonen NHK og britiske BBC, understreket at Facebook har lært av stormen rundt sensuren av Nic Uts berømte krigsbilde fra Vietnam. Selskapet har nå innført nye regler som tillater spredning av kontroversielt innhold.

– Faktisk vil vi gi kontroversielt innhold raskere spredning verden over, men innenfor de standardreglene som gjelder nettsamfunnet, sa Walker.

Aftenpostens sjefredaktør Espen Egil Hansen skrev tidligere i høst et åpent brev til Facebook-sjefen Mark Zuckerberg, der han gjorde det klart at Aftenposten ikke vil etterkomme kravet om å fjerne det ikoniske bildet fra Vietnam-krigen.

Dear Mark Zuckerberg. I shall not comply with your requirement to remove this picture.

Skapte reaksjoner

Brevet skapte reaksjoner og Aftenpostens sjefredaktør ble kontaktet av de store internasjonale mediene.

I dag er saken tema på Norsk redaktørforenings høstmøte.

Til debatten kommer kulturminister Linda Hofstad Helleland, sjefredaktør Espen Egil Hansen i Aftenposten, Patrick Walker, direktør for mediapartnerskap for Faceboook i Europa, digitalredaktør Jan Thoresen i Aller og digitalredaktør Monica Lid i Egmont.

Debattleder er Sindre Østgård fra Discovery.