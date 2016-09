Facebook snur om Vietnam-bildet

Facebook snur etter den massive kritikken mot dem det siste døgnet.

– På grunn av dets status som et ikonisk bilde med historisk betydning, oppveier verdien av å tillate deling, verdien av å verne samfunnet ved å fjerne det, skriver en talsperson for Facebook i en epost til Aftenposten.

– Vi har derfor bestemt oss for å gjeninnsette bildet på Facebook, hvor vi er klar over at det har blitt fjernet, tilføyer den ikke navngitte talspersonen.

Kritikken mot Facebook tok av for fullt da Aftenpostens sjefredaktør Espen Egil Hansen sendte et åpent brev til Facebook-sjef Mark Zuckerberg.

Brevet prydet Aftenpostens forside fredag, og er omtalt i en rekke internasjonale medier.

Statsministeren er fornøyd

Fredag fjernet Facebook også et innlegg der statsminister Erna Solberg hadde delt bildet.

– Jeg synes det er veldig bra at Facebook nå snur, sier statsminister Erna Solberg (H) til Aftenposten fredag kveld.

– Jeg håper at Facebook har lært at de må ha metoder for å skjære igjennom når maskinene og algoritmene styrer, sier statsministeren.

Hun sier hun setter pris på at Facebook er opptatt av å hindre at barnepornografi og pornografi spres, men mener de må ha mekanismer som gjør at det ikke bare er maskiner som gjør jobben med å sortere ut hva som skal tillates.

– Det må være mulig å ha en dialog med Facebook hvis de mener noe er så støtende at det ikke kan publiseres, sier Solberg.

Kritiserte Facebook over hele forsiden

Stein Bjørge, Aftenposten

I brevet fredag kritiserte sjefredaktøren Facebook for å ha fjernet et innlegg publisert på Aftenpostens Facebook-sider med en sak om at Tom Egeland var utestengt fra å publisere innlegg på Facebook i ett døgn.

Bakgrunnen for utestengelsen var et innlegg der Egeland kritiserte Facebook for å ha slettet bildet av «Napalm-piken» fra et innlegg han tidligere publiserte. Dette innlegget handlet om og viste syv fotografier som endret krigshistorien.

– Riktig avgjørelse

Espen Egil Hansen håper snuoperasjonen vil omfatte mer enn det enkelte bildet.

– Når det gjelder dette bildet spesifikt vil jeg si at det var en fornuftig avgjørelse av Facebook. Det er sånn vi redaktører må gjøre av og til – innse at vi har gjort en feil og ombestemme oss, sier Hansen fredag kveld, og fortsetter:

– Men hovedpoenget med min artikkel, og det jeg har spurt Mark Zuckerberg om, er jo å diskutere sin egen makt i kraft av at så mye informasjon går gjennom hans kanaler. Og det står fremdeles, sier Hansen

– Han bør begynne å delta i denne diskusjonen, for her er det ingen enkle løsninger. De må anerkjenne at de har blitt et informasjonsfilter – og det har problematiske sider, sier Aftenposten-redaktøren.

Tom Egeland: - Fantastisk

– Jeg synes det er fantastisk at Facebook snur. Det viser at det nytter å protestere, og det viser at Facebook, et av verdens største selskaper, faktisk lytter når noen protesterer, sier forfatter Tom Egeland.

Han legger til: - Nå hjelper det selvsagt at «noen» er statsminister Erna Solberg og Aftenposten, og ikke bare en liten forfatter i et bortgjemt land. Men i sum har jo protesten ført frem.

Egeland var mannen som startet det hele ved å poste bildet av jenta fra Vietnamkrigen på sin Facebookside. Men det var ikke hans tanker å gå i noe korstog mot Facebook.

Pedersen, Terje / NTB scanpix

– Løser ikke de prinsipielle problemene

Han ble utestengt av Facebook for annen gang i ettermiddag fordi han postet Aftenpostens sider i dag med det samme bildet.

– På en kveld som i kveld vil jeg jo egentlig bare juble. Men de prinsipielle problemene ved Facebook er jo ikke løst, ikke minst norske mediers giftermål med Facebook.

Egeland påpeker også at det internasjonale presset var viktig for at Facebook snudde. I dag er han blitt intervjuet av New York Times og en russisk tv-kanal. Og senere i kveld skal han være gjest på BBC News Night.