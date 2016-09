Facebook svarer: – Vi erkjenner at dette bildet er ikonisk

Saken oppdateres.

Aftenposten har siden torsdag morgen forsøkt å komme i kontakt med Facebook for å få dem til å svare på hvorfor de ikke lar brukerne poste bildet fra Vietnamkrigen.

Les Aftenposten-redaktør Espen Egil Hansens svar til Facebook: Kjære Mark. Jeg skriver for å fortelle at jeg ikke vil etterkomme kravet om å fjerne dette bildet.

Fredag formiddag fikk Aftenposten en epost signert Alice Käck i Spotlight PR for Facebook Nordics. Käck ber oss sitere en «talsperson for Facebook» på følgende:

– Samtidig som vi erkjenner at dette bildet er ikonisk, er det vanskelig å sette et skille mellom å tillate bilde av et nakent barn i ett tilfelle og ikke i andre, heter det i eposten.

Videre skriver talspersonen:

– Vi forsøker å finne den rette balansen mellom at folk har muligheten til å uttrykke seg og beholde en trygg og respektfull opplevelse i vårt globale samfunn. Våre løsninger vil ikke alltid være perfekte, men vi forsøker videre å forbedre våre retningslinjer og måten vi håndhever dem.

I sitt svar viser Facebook også til sine