Facebooks nye markedsplass ble nok et slag på børsen for Schibsted

For litt siden ble det kjent at Facebook nå lanserer Marketplace, som vil gjøre det enkelt å publisere rubrikkannonser direkte på nettsamfunnet, med hjelp fra både meldingssystem og algoritmer.

I media har dette blitt omtalt som en potensiell konkurrent for Schibsteds rubrikksider som Finn, svenske Blocket og franske Leboncoin.

Slik tenker markedet også: Fredag stengte børsen med en kurs for Schibsteds A-aksje på 235 kroner.

Tirsdag ettermiddag hadde den falt helt til 221 kroner, tilsvarenede 6 prosent. Dermed er store papirverdier borte på få dager.

Schibsted-aksjonærer har tapt 9 milliarder i høst

Ser man på både A- og B-aksjen gjennom hele høsten, blir utviklingen enda tydeligere: For fire uker siden var børsverdien av selskapet 56,9 milliarder kroner. I går var den 47,9.

Schibsted aksjonærer har dermed tapt 9 milliarder kroner i høst.

Og hvis vi ser historisk på det, er fallet det siste året virkelig dramatisk:

Det var det høsten 2014 at Schibsted-kursen gjorde et voldsomt byks opp til dagens nivå på godt over 200 kroner for A-aksjen.

Høsten 2015 var kursen helt oppe i 324 kroner. På topp var markedsverdien av konsernet 72 milliarder kroner.

Utfra dagens verdi på 47,9 milliarder, har aksjonærene på papiret tapt 24,3 milliarder kroner.

Mener markedet svarer på Facebooks planer

Og markedet er klar på årsaken til børsfallet den siste tida: Overfor Dagens Næringsliv sier Aksel Øverland Engebakken i meglerhuset ABG Sundal Collier at tydelig Facebook representerer en trussel for Schibsted:

– Markedet tar det til seg, og Schibsted gikk litt ned på tampen mandag, noe som fortsatte tirsdag formiddag, sier Engebakken.

– Dette er en reell trussel for Schibsted, det er det ikke noe tvil om. Facebooks omfang, antall konsumenter de kan nå, samt dets store finansielle tyngde, gjør at i det øyeblikket de bestemmer seg for at dette markedet er interessant, blir trusselen høyere for Schibsted enn den var før, sier Engebakken.

