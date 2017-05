Regjeringens forslag til nye byggforskrifter, TEK 17, er ute til høring nå. Der foreslås det å tillate lavere krav for å gjøre det enklere å bygge billigere og raskere.

– Se etter himmel og gulv

– Hvorfor er bokvalitet så viktig for oss mennesker?

– Boligen er sterkt knyttet til vår identitet, den representerer trygghet og rekreasjon, men også et sosialt liv. Inne i boligen bør man både kunne trekke seg tilbake og ha mulighet for et sosialt liv med gjester. Boligen utgjør oftest vår største investering, og da ønsker vi jo kvaliteter som er varige, sier Camilla Moneta.

– Jeg vil se etter himmel og gulv, fordi det sier noe om lyset, om arealutnyttelse og om materialitet, legger hun til.

Arkitektenes fagsjef advarer sterkt mot en lavere minstestandard. Forslaget innebærer blant annet at det blir lov å bygge treroms familieleiligheter på under 50 kvadratmeter, soverom uten utsyn og leiligheter uten innvendige boder.

– Boligkjøpere må stille krav

– Med dette legges det opp til en minstestandard som ikke like godt ivaretar viktige egenskaper en bolig bør ha. Spesielt kan funksjonaliteten i de minste boligene bli dårligere. Kvalitet i boliger overføres til markedet. Da er det viktig at kjøperne, stiller krav, sier Camilla Moneta. Hun har arbeidet i flere ledende arkitektfirmaer, og kom fra Snøhetta til stillingen som NALs fagsjef.

– Er helhetsinntrykket viktigere enn detaljer i en bolig?

– Det kan hende at ekstraordinære kvaliteter, som flott utsikt eller ekstra takhøyde, er så viktige at jeg som boligkjøper er villig til å gå ned på antall kvadratmeter, oppbevaringsplass eller dagslys. Men vi må altså ha kompenserende kvaliteter der viktige egenskaper mangler.

En god leilighet på 50 kvadrat

– Hvordan var din første bolig?

– Den første leiligheten jeg kjøpte, var på 50 m² med bod i kjeller og på loft. Det var to sove-/oppholdsrom, et stort kjøkken, gang og bad. Jeg leide ut det ene rommet. Siden kunne jeg skifte ut leieboeren med egen familie. Den generelle planen, store vinduer og god lagringsplass utenfor selve boenheten gjorde den til en fleksibel og god bolig, forteller hun.

Uteområdet og nærhet til offentlig transport utgjorde også en viktig del av bokvaliteten. – Slike leiligheter var vanlige å bygge på 20-30-tallet. I dag er de sjeldne. Nå er soverom ofte så knappe at de ikke kan brukes til annet enn søvn, og alle må gå gjennom stuen, sier hun.

En god leilighet på 100 kvadrat

Vi står i en hjørneleilighet på 100 kvadratmeter i en funkisgård fra 30-tallet. Den kan tjene som eksempel på hva arkitekten mener er en god bolig.

– Den er dobbelt så stor som min første bolig, og mange har ikke råd til det. Kvalitetene er imidlertid de samme, og de er desto viktigere i en mindre leilighet: Effektiv planløsning og store vinduer gir flere måter å endre planen på, slik at boligen kan tilpasses ulike behov gjennom livet, sier hun.

Arkitekter på visning går ofte rundt og banker i veggene fordi de lurer på om de kan rives ved behov.

Her var det for eksempel mulig å legge inn enda et soverom, samtidig som kjøkken med spiseplass og egen stue ble opprettholdt. Badet kunne gjøres om til separat bad og toalett. Felles vaske- og tørkekjeller frigjør plass fra badet, og stor lagringsplass i kjeller fjerner rot fra boligen.

Stor takhøyde betyr mye

Takhøyden på 2,7 meter bidrar til en luftig romfølelse. Det kan åpnes og lukkes mellom rommene, og gjennomlys fra soverom når ut til andre rom når dørene står åpne. Barnesoverom er bare 7 m², men fordi de har gode dimensjoner og store vinduer, kan rommene møbleres og brukes på flere måter.

– Det er utsikt til gårdsplassen fra kjøkkenbenken, dette er en utdøende kvalitet! Tenk så fint det er å lage mat og se ungene leke ute, eller gjester som kommer og går, sier fagsjefen.

Fagsjefens seks hovedtips til hva man bør se etter i en bolig:

1. Planløsning:

Stikkord er fleksibilitet, brukbarhet, møblerbarhet. Har jeg plass til det som er viktig? Er rommene organisert logisk? Kan de møbleres på ulike måter? Er det mulig å slå ned vegger, eller sette opp nye? Kan jeg bevege meg gjennom boligen uten å gå gjennom oppholdssonen, f.eks. fra soverom til toalett? Er denne boliginvesteringen god når behovene mine endrer seg?

2. Rommenes funksjonalitet:

Kjøkken og oppholdsrom: I dag er trenden at stuen forsvinner og at kjøkkenet uten vindu ved kjøkkenbenken er boligens oppholdsrom. Vil aktivitet på kjøkkenet sjenere eller hindre annen aktivitet i oppholdsdelen? Er det godt avtrekk? Er det plass til å møblere med både en treseters sofa og et spisebord med plass til gjester? Kan man sitte i sofaen uten å bli beglodd av naboer?

Bad: Det er stadig færre boliger med vaskekjeller og tørkeloft. Badene er ofte små. Er det plass til å vaske og tørke klær og kropp samtidig på badet? Er det mulig å stelle en baby der, eller bevege seg med gåstol?

Soverom: Er det dimensjonert for ulike typer møblering? Kan jeg også benytte rommet til lek eller arbeid? Har hovedsoverommet plass til barneseng og skap? Er det godt skjermet mot støy?

3. Oppbevaring:

Hvis du ikke har nok plass til klær, kjøkkenutstyr, sportsutstyr, hobbysaker, bøker, støvsuger, sengetøy, skittentøy, vintertøy, hva gjør du da? Er det mulig å lage lagringsplass i boligen? Hvor mye vil det koste å bygge nok skap og lage smarte løsninger? Vil det komme i konflikt med vinduer?

4. Bygget og omgivelsene:

Er bygningen godt vedlikeholdt? Hvordan er den plassert i forhold til andre bygg eller veier? Er det nærhet til gode uteområder? Er inngangspartiet innbydende og føles det trygt? Hvor oppbevares sykler og barnevogner? Hva er avstanden til kollektivtransport? Hvilke planer er det for området?

5. Lysforhold:

Sjekk hvor mye himmel man kan se fra boligen, det kan si mye om kvalitet på lyset inne. Har rommene godt dagslys? Vil jeg få sol inn i boligen, eller på balkongen? Er det trivelig utsyn? Er det skjermet for innsyn? Kan jeg skjerme meg uten å miste for mye dagslys?

6. Materialer og detaljering:

Solide materialer og god detaljering er kjempeviktig med tanke på det visuelle, vedlikehold og levetid. Tregulv som kan slipes, og kjøkkenbenk som tåler bruk over mange år, er av det gode. Se på dører og karmer; er de av billigste sort?