Fagspråkhensyn

Han nevner tre eksempler hvor allmennspråklige uttrykk kan virke lett komiske i teknisk sammenheng. Men det er korrekt norsk, og derfor bør jeg ikke raljere over denne ordbruken, sier han.

Det er bare å innrømme det: Dette blir David mot Goliat, og David vinner ikke disse tre rundene. Det første eksemplet gjaldt uttrykket «utdyping av farled» og ble behandlet i spalten 26. september i fjor. Kystverket ønsket å utdype innseilingen til Borg havn i Østfold. Dette er korrekt teknisk norsk, selv om verbet ‘å utdype’ for det meste brukes overført: «Taleren brukte lang tid på å utdype temaet.»

Eksempel nr. 2 er fra 14. august. Da hengte spalten ut et leserbrev i Ringerikes Blad, hvor skribenten var opprørt over «en rekke saker der katter og fugler er blitt påskutt med luftgevær». For dem som driver med jakt, er dette helt vanlig uttrykksmåte. Så vi som aldri drev det lenger enn til sprettert, må søke andre jaktmarker. Det er ikke et brukbart argument at infinitiven «å påskyte noe» blir umulig; det finnes en rekke partisipper av sammensatte verb som ikke har noen brukbar infinitiv. Et godt eksempel kan hentes fra nynorsk. Et viktig verk av Garborg heter Heimkomin son, men det går ikke an å stampe opp formen «å heimkoma».

Det tredje eksemplet er ferskvare fra 23. august, da Fædrelandsvennen ble sitert for å ha skrevet om undermåls torsk. Allmennspråklig betyr adjektivet, som ikke kan bøyes, ubegavet. Men hvis Fiskarbladet skriver «Viktigst å unngå fangst av undermåls fisk», har bladet sitt på det tørre: Det er et godt eksempel på fagspråk, og igjen: helt korrekt.

De som savner månedsskiftets oppsummering av forholdismene, må vente noen dager. En slik sjeldenhet som at spalteredaktøren går botsgang, må ha forkjørsrett.