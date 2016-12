Falske nyheter er blitt et virkelig alvorlig problem for demokratiet. 64 prosent av amerikanere sier at de selv er blitt påvirket av falske nyheter. De to aller mest populære nyhetssakene i USA i høst var begge helt falske og gikk i Hillary Clintons disfavør. En mann bevæpnet seg og forsøkte å redde barn fra det han angivelig trodde var en sexslavering drevet av Hillary Clinton.

I Norge er eksemplene langt færre, men manipulasjonen har begynt å skje også her. Venstre-leder Trine Skei Grande opplevde nylig at en helt falsk Facebook-henvisning om henne fikk vind i seilene blant hennes politiske motstandere.

Tyskerne setter foten ned

I Tyskland har koalisjonsregjeringen bestemt seg for at nok er nok. Over nyttår vil de forsøke å få vedtatt et forslag om at sosiale medier som Facebook må fjerne falske nyheter innen 24 timer. I tillegg må de publisere tydelige rettelser. Europaparlamentets president Martin Schulz går enda lenger. Han synes nettkjemper som Facebook skal bøtelegges, om de formidler falske nyheter.

Hadde det ikke vært deilig om vi bare kunne vedta oss bort fra problemet? Dessverre lar det seg neppe løse så lett. I hvert fall ikke i et land som vil prioritere ytringsfriheten. Men noe må gjøres.

Google hevdet i julehelgen å ha endret algoritmen sin slik at holocaust-fornektere ikke lenger kommer opp øverst, dersom du stiller spørsmålet «did the holocaust happen». Foreløpig viser riktignok ikke mine forsøksvise søk noen endring. Grepet er likevel et sjeldent tegn på at selv Google innser at en totalt verdinøytral algoritme kan skape problemer for den som bare søker fakta.

Facebook ser også ut til å skjønne alvoret. Mark Zuckerberg vil riktignok ikke forsøke å gjøre jobben med verifisering selv. I stedet har han inngått samarbeid med flere amerikanske faktasjekk-organisasjoner for å få dem til å flagge de groveste eksemplene, og lover å prioritere det falske ned i feeden.

I tillegg har selskapet tatt patent på en metode for å bruke maskinlæring (også kalt AI eller kunstig intelligens) til å identifisere mulige falske saker. Håpet er at menneskelige faktasjekkere med assistanse fra maskiner vil kunne finne nålene i høystakken.

Maskinlæring blir fienden

Men nettopp maskinlæring kan også komme til å skape så alvorlige problemer med falske nyheter at det vi har sett til nå vil fremstå som en uskyldig hviskelek i skolegården. Siste nytt er at et forskerteam fra Tyskland og USA har klart å lage et program som gjør det mulig å forfalske videoopptak av en hvilken som helst politiker i sann tid – bare ved hjelp av et vanlig webkamera.

Man kan lett forestille seg et live TV-intervju med en tilsynelatende levende og helt forfalsket politiker. Kvaliteten er sjokkerende god, allerede før noen har prøvd å finpusse og lage et kommersielt produkt av teknologien.

Programmet Face2Face spiller fortløpende inn selve ansiktsuttrykkene fra en skuespiller. Uttrykket analyseres av algoritmer. Så limes et opptak av den underliggende strukturen i uttrykket inn i et opptak av en hvilken som helst person som egentlig bare lytter. Slik får «offeret» byttet ut sitt eget ansiktsuttrykk med en annens - i sanntid.

Se hvordan video nå kan forfalskes svært overbevisende ved hjelp av enkle midler:

Men hva med lyden? For bare noen uker siden demonstrerte Adobe prototypen på et verktøy som lar deg konstruere fiktive ord som høres ut som om de tilhører stemmen til en gitt, uvitende person. Med Project Voco vil jeg også kunne fabrikkere et lydopptak av noe jeg vil du skal ha sagt - bare ved å skrive det du skal si på et tastatur.

Noe slikt har aldri før vært mulig. Alt jeg trenger er 20 minutters lydopptak av stemmen din. Du kan godt snakke om noe helt annet enn det jeg er ute etter. Maskinlæringen vrir bare om på det.

Fabrikasjon og forfalskning er slett ikke nytt. Men til nå har de krevd nitid arbeid fra profesjonelle forfalskere for ikke å bli lett avslørt. Snart kan vi alle bli i stand til å skrive ut fiktive hendelser på tastaturet, som så blir omformet til TV-innslag av hendelser som aldri har funnet sted.

Hva vil dette gjøre med vår tiltro til dokumentasjon? Skal vi få samfunnet til å fungere, må vi kunne vurdere troverdigheten til påstander. Ellers er alt relativt. Den ene påstanden blir akkurat like god som den andre.

Se hvordan Adobe redigerer i ting du har sagt - ved å skrive nye ord på tastaturet:

Kan maskinlæring også være redningen?

Kanskje kan den samme maskinlæringen som er med på å skape problemer også bistå oss. De siste ukene har AI-veteranen Dean Pomerleau utlyst en pengepremie til den som klarer å utvikle maskinlæring slik at en AI-agent kan identifisere falske nyheter. Allerede jobber et 40-talls forskere med utfordringen.

De israelske antiforfalskningsekspertene bak nettstedet Rootclaim har utviklet en modell som bruker såkalt bayesiansk analyse for å finne ut om en påstand er sann. Deres agent tar utgangspunkt i en «sannhet», som for eksempel at vaksine fører til autisme.

Deretter henter den inn og vurderer all tilgjengelig dokumentasjon. Til slutt avgir den en sannsynlighetsberegning av hvor pålitelig påstanden er. Akkurat denne påstanden er med 99,9 prosent sikkerhet feil, ifølge Rootclaim.

Men nettstedet kan også gi andre og mer uventede utslag. For eksempel har den kunstige agenten funnet ut at det er 92,3 prosent sannsynlig for at det var syriske opprørere, ikke Assads styrker, som sto bak bruken av kjemiske våpen i Syria i 2013.

Pass på - ikke tro på alt maskinen sier!

Her er det ekstremt viktig å holde tungen rett i munnen og huske på at 92,3 prosent sannsynlighet slett ikke er det samme som sikkerhet.

Men analysen gjør det likevel vanskelig å stole 100 prosent på Barack Obamas uttalelser. Han hevdet bevisene var uomtvistelige for at det var Assad-regimet som sto bak.

Maskinlæring har gjort enorme fremskritt de siste årene, men mye tyder på at det likevel er fullstendig urealistisk å tro at kunstig intelligens vil være i stand til å rydde vekk falske nyheter. Det vedgår da også erfarne AI-forskere som Dean Pomerleau.

Maskinlæringen har grenser

Kunstige agenter vil kanskje kunne finne ut av noe så enkelt som hvorvidt Trine Skei Grande faktisk sa hun var skuffet da Stortinget forkastet to års etterlønn for stortingsrepresentanter (hun sa ikke det). Men hva gjør algoritmen når Carl I. Hagen sitter på Dagsnytt Atten og påstår at sammenhengen mellom CO₂-utslipp og temperaturøkning er et rent bedrageri?

Det tar meg som menneske ti minutter å finne ut av Hagens mange referanser. Hans støtte fra «stadig flere vitenskapsfolk» kommer fra et lite, amerikansk miljø av privat finansierte forskere som har mottatt penger fra oljebransjen. Det samme miljøet har tidligere kjempet for sur nedbør, og har hevdet at tobakk ikke er så farlig.

FACEBOOK

Likevel – kan jeg si det er en sannhet at Hagen bevisst fabrikkerer bevis? Neppe.

Hans bevis er bare ikke særlig troverdige for meg. Jeg må nærmest selv bli klimaforsker før jeg med total overbevisning kan hevde at hans beviser er usanne. For at en maskin skal kunne konkludere i en slik sak, må den faktisk overgå generell menneskelig intelligens. Dit kommer vi kanskje aldri.

Motreaksjonen er her

I demokratiet, hvor alle er med og bestemmer, er vi helt avhengige av at nyhetskilder er pålitelige for at beslutninger skal bli gode. Vi kan simpelthen ikke være eksperter på alt vi skal ta stilling til. Om kildene er upålitelige, kan vanstyre bli resultatet. Falske nyheter er direkte truende for hele vår samfunnsform.

Den viktigste grunnen til håp er kanskje at nesten ingen som bor i et demokrati selv ønsker falske nyheter. I høst har vi sett en motreaksjon. Da Donald Trump på Twitter feilaktig hevdet at magasinet Vanity Fair (som hadde kritisert hans restaurant Trump Grill) hadde synkende opplagstall, endte det opp med at 100 ganger så mange som normalt tegnet abonnement.

Abonnementssalget hos New York Times har ligget på fire ganger det normale etter valget. Også vi her i Aftenposten har i år opplevd en kraftig vekst i antall abonnenter, for første gang på 20 år.

Hvem har egentlig sannheten?

Kanskje er folk i ferd med å innse at troverdighet ikke finnes i en fragmentert feed av ukjente nyhetskilder. Muligens vil stadig flere forstå at tillit bare kan vinnes med ærlighet. Og bygges langsomt over tid.

Alle kan gjøre feil i jakten på det som kan kalles sannheten. Men hvis den du lytter til i hvert fall gjør sitt beste for å finne sannheten og ikke bevisst forfalsker den, er sjansen større for at du kan bidra til at demokratiet kan overleve også i fremtiden.

Dypest sett handler det kanskje ikke egentlig om sannheten. Den blir fort for vanskelig å definere på områder som virkelig teller. Til syvende og sist må du velge deg noen å tro på. Det valget kan en kunstig intelligens aldri ta for deg.