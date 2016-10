Farvel til guttebøkene?

Kongens nei føyer seg inn i rekken av norske filmer og tv-serier om avgjørende kapitler fra krigen. Men noe er annerledes. Her inntar filmskaperne en større ydmyket i forhold til hvor sårbare både vi og kongen var. Sammen med tv-serien Nobel kan Kongens nei innlede et nytt kapittel i den norske filmens forhold til krig. De nyanserer begge krigens omkostninger.

Mindre heroisme

Noen vil mene at regissør Erik Poppe behandler kongehuset altfor pent i sin film. Vi kan se for oss at det ble utvekslet hardere ord mellom kongen og kronprinsen, eller at Haakon fomlet mer på veien fram til sitt kjente nei. Men det er ikke avgjørende. Viktigere er det klare fokuset på den 17-årige soldaten som kollapser nesten før kampene var begynt (finnes det et bedre bilde på den norske motstandskampen?), eller den norske regjeringens patetiske, men på noen måter forståelige, handlingslammelse. Det skulle gå over 75 år før dette svært lite heroiske kapitlet om regjeringen skulle nå en norsk spillefilm.

Tar krigen hjem

Nobel tar ingen klar stilling til den norske krigføringen i Afghanistan. Men den stiller spørsmålet om hva vi har oppnådd med den. Serien kan beskyldes for å forenkle den lokale konflikten, men den tilhører en tradisjonsrik sjanger som startet med vietnamfilmen Coming Home. Den bringer krigen til vår egen dørterskel med den emosjonelle vekten nyhetsreportasjene ikke kan formidle.

Et brudd med mytene

Kongens nei og Nobel bryter med den mytereproduserende norske filmen som har vært så dominerende. Filmskaperne viser en bevissthet, ikke bare i forhold til krigen, men i forhold til å gjenskape og dikte videre på historiske skikkelser og virkelige hendelser. Poppe viser ansvar ved å anerkjenne at det er grenser for diktningen. Regissør Per-Olav Sørensen tar et viktig valg ved å konfrontere oss med vårt dobbeltansikt – som fredsbyggere og krigsnasjon.

Det er som om Arne Skouen kunne ha laget disse filmene på 50-tallet, ja, som om modernismen aldri skulle ha innhentet norsk film.

Da Tordenskjold møtte veggen

Vi har ikke filmtradisjoner for denne typen kritiske refleksjoner. I Max Manus, Kampen om tungtvannet og Birkebeinerne er det ingen problematisering eller formmessige grep som vitner om alle årene som er gått. Det er som om Arne Skouen kunne ha laget disse filmene på 50-tallet, ja, som om modernismen aldri skulle ha innhentet norsk film.

Det er denne dyrkingen av de rene mytene Tordenskjold og Kold stanget mot da produsenten søkte om støtte i Norge (med manus skrevet av anmelder-kollega Erlend Loe). De norske konsulentene vendte tommelen ned for den uortodokse inngangen til den myteomspunnede norsk-danske krigeren og eventyreren. Filmskapernes grep var å ta konsekvensen av alle mytene om Peter Wessel Tordenskjold og skildre ham som en slags fallen rockestjerne som levde på mytene om seg selv. På den måten kunne filmskaperne la vår og Tordenskjolds tid speile hverandre.

Fiksjonsfilmen er modnet

Den eventyrlige krigsfilmen har selvsagt også en plass i det norske repertoaret. Jeg er selv flasket opp med krigs-eskapismen særlig gutter på 1980-tallet ble preget av, og har fortsatt ikke kommet over det. Og jeg gleder meg til Den tolvte mann der Harald Zwart dikter videre på Jan Baalsruds flukt fra tyskerne over fjellet.

Men det er stunder der en filmnasjon må strekke seg utover behovet for å bare underholde og reprodusere mytene, for å fortelle noen mer ubehagelige sannheter om hvem vi er. Norsk dokumentarfilm har en stund vært alene om å gi oss andre historier om krig enn den offisielle. Nå følger endelig fiksjonsfilmen etter.