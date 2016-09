Fascinerende om kunst og krig

Roberto Bolaño:

En stjerne i det fjerne

Roman

Oversatt av Hans Petter Blad og Kristina Solum

Cappelen Damm

Hva slags status har kunst i totalitære regimer? Har den moralske forpliktelser? Dette er spørsmål som tas opp i Roberto Bolaño andre roman En stjerne i det fjerne (1996), som følger opp avslutningsfortellingen i den foregående, usedvanlig interessante, Nazistisk litteratur i Amerika (som ennå ikke er oversatt til norsk).

Bolaño besvarer ikke spørsmålene direkte, riktignok, men sonderer terrenget med en provokativ bredside som gjør at vi må tenke gjennom disse problemene underveis.

Litterære kretser

Boken begynner i litterære kretser i den chilenske byen Concepción. I to klubber for poesiopplesning stifter Alberto Belano bekjentskap med den gåtefulle Alberto Ruiz-Tagle, som beundres for både draget på damene og sine dikt. Mens poesi diskuteres kupper Pinochet makten. Men dette blir bare et bakteppe i romanen.

Sentralt i poesikretsene er de vakre Garmendia-tvillingene som Ruiz-Tagle forfører og brutalt myrder før han forsvinner fra scenen.

Iscenesettelser

Både Belano og andre jakter på ham i resten av boken. Carlos Wieder, som han skifter navn til, dukker opp igjen, på avstand, med mytisk slør, i mange utgaver: blant annet som pilot og håndlanger og morder for Pinochet. Men først og fremst som kunstner og forfatter med utstudert sans for iscenesettelse.

Bokens sentrum er Wieders himmel-poesi: igjen og igjen bokstaverer han ut sine tekster med eksos-striper fra et fly. Det er det storslåtte og oppfinnsomme i bilder som dette som gjør at jeg må gi meg over når jeg leser Bolaño.

Fascinasjon og ubehag

Wieder forsvinner, men forblir i sentrum for alles oppmerksomhet, ikke minst etter en foto-utstilling hvor de maltrakterte kroppene etter søskenparet han har drept er hovedmotivet. Drapet er høyst sannsynlig bestilt av Pinochet-regimet og beskrives med dyp fascinasjon, og uten noe moralsk fordømmelse fra Bolaños side.

Det fascinerende sys gradvis tettere sammen med volden – noe som for mange lesere nok vil føre til et stigende ubehag. Det er når Wieder-skikkelsen likevel ikke slipper tak i oss vi trekkes inn i en refleksjon rundt forholdet mellom vold, diktatur og kunst.

Eksperimenterende

I likhet med Jorge Luis Borges og Fernando Pessoa eksperimenteres det med forskjellige typer fortelling i fortellingen og flerleddede gåter. Men mest av alt er det den oppfinnsomme bruken av navn, som han deler med Pessoa, som er verdt å merke seg, fordi navnene skaper uvante passasjer og forbindelser mellom bøkene hans: eksempelvis er fortelleren i En stjerne i det fjerne også jeg-personen i De ville detektiver.

Men det er ikke alt som er like vellykket. Bolaño kan best beskrives som blanding av løs kanon og geni: teksten flyter avgårde med digresjoner og innfall uten at det alltid er like gjennomtenkt. Men intensiteten og svært sterke enkeltpartier holder på oppmerksomheten. Oversettelsen – av Hans Petter Blad og Kristina Solum – er dessuten svært god.

