Fast & Furious 8: The Fate of the Furious

Kamera panorerer over solfylte gater. Midt i bildet er det biler, men ikke hvilke som helst biler. Letty og Dom er på bryllupsreise på Cuba, men det viser seg at det er futt i den gamle bilparken i Havanna. Hele sekvensen er som en nostalgisk drøm.

Den åttende filmen i den populære serien åpner med en fartsfylt bilrace gjennom Havannas vakre gater. Det er filmens eneste tradisjonelle nå-skal-vi-kjøre-om-kapp-scene.

Den første filmen fra 2001 handlet om drama mellom en skurk og en undercover politimann hvor kappkjøring i beste rånestil sto i fokus. I løpet av åtte filmer har handlingen tatt vendinger som gjør at de nærmer seg hitech spionfilmer med så mye usannsynlig action at James Bond hadde vært stolt.

Zombie-bilapokalypse

Raske biler spiller fortsatt hovedrollen, men ikke nødvendigvis som et tradisjonelt racerbil-kappløp. En av de mest fantasifulle scenene i den åttende filmen er idet hovedskurken Cipher tar kontrollen over biler i New York og fjernstyrer dem. Det er som en zombie-bilapokalypse og resulterer i en helt fabelaktig actionsekvens. Et skremmende fremtidsscenario, men veldig underholdende på filmlerretet.

Karakterene er stereotypier, akkurat som de skal være og alltid har vært. Vin Diesel og Dwayne Johnson kan ikke beskyldes for stort skuespill, men gode steinansikter har de! De prater om familieverdier i et øyeblikk og plaffer ned folk for fote i det neste.

Her er det mer eller mindre gjennomtenkte oneliners og morsomme karakterer, men spesielt én av dem er særs irriterende: Roman har vært med i mange av filmene, og da Hobbs ber ham holde kjeft, var denne anmelderen hjertens enig. Makan til masete fyr.

Går ikke på tomgang

Det er morsomt å se at norske Kristofer Hivju i rollen som skurken Ciphers høyre hånd ser ut til å trives godt i selskap med de store stjernene. Og han gjør en strålende jobb som iskald og hardhendt skurk.

Fast & Furious 8 markerer også at historien går videre uten Brian, spilt av Paul Walker som omkom i en bilulykke i 2013. Det blir nok litt melankolsk for fansen.

Den åttende filmen viser at serien slettes ikke går på tomgang. Actionsekvensene er imponerende godt utført. Det er bare å rette et stort kudos til alle stuntfolkene som har vært involvert. Du ser at dette er godt håndverk, og sekvensene er ikke trikset til på klippebordet i etterkant.

Fast & Furious 8 scorer ikke høyt på en gjennomarbeidet historie eller gode karakterer, men den har strålende actionsekvenser som kommer til å imponere og underholde.