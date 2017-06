Fem klassiske festivalopplevelser i sommer | Maren Ørstavik

Lofoten kammermusikkfestival

Trygve Indrelid

Lofoten, 10.–16. juli

Det er noe med kammermusikk og storslått natur. I Lofoten alternerer sommerfestivalen mellom å være ren pianofestival og kammermusikkfestival, og i år er det det siste.

I sommer kommer musikere som Leif Ove Andsnes, Marianne Beate Kielland, Arve Tellefsen, Nils Mortensen og Engegård-kvartetten, og det blir blant annet urfremføring av Ketil Bjørnstads nye verk Lofotoratoriet. Stykket fremføres i Lofotkatedralen i Kabelvåg lørdag 15. juli, og er bygget på tekster av Terje Johanssen, Ingrid Arctander, Johan Bojer, Jan P. Bahle, Ole H. Bremnes, Frank A. Jensen, Sølvi Ytterstad og Edgar Allan Poe.

www.lofotenfestival.no

Nordland Musikkfestuke

Ole Magnus Rapp

Bodø, 4.–13. august

Nordland Musikkfestuke tilbyr litt av hvert fra både jazz, samtidsmusikk, folkemusikk, musikkteater, dans og pop/rock-feltene, og har de siste årene hatt mange interessante internasjonale ensembler på plakaten.

I år har de hentet inn selveste Wiener Staatsballett til åpningen, som sammen med Nordnorsk Opera- og Symfoniorkester (NOSO), fremfører utdrag fra Svanesjøen, La Fille Mal Gardée, Romeo og Julie. I år kommer dessuten de anerkjente tidligmusikkensemblene Freiburger Barockorchester ensemblet L’Arpeggiata–sistnevnte med en frisk versjon av Händels Messias i samspill med et knippe jazzmusikere.

www.musikkfestuka.no

Rosendal kammermusikkfestival

Kyrre Lien / NTB scanpix

Hardanger, 10.–13. august

Et av de nyeste tilskuddene på festivalstammen er Rosendal, som ble startet av pianist Leif Ove Andsnes i fjor. Årets tema er Mozart! – med utropstegn, og Andsnes har invitert solide kolleger som fiolinistene Tabea Zimmermann og Christian Tetzlaff.

Det er satt inn digital klangforsterkning på låven i Baroniet Rosendal for å gi den gode kammerklangen. Kombinasjonen av klassisk kjernerepertoar, god mat og vestlandske fjell og fjorder gjør feinschmecker-stemningen her vanskelig å slå.

www.baroniet.no

Oslo kammermusikkfestival

Berit Roald / NTB scanpix

Oslo, 18.–27. august

For entusiaster av klassisk musikk er Oslo Kammermusikkfestival et sikkert tegn på at sommeren nærmer seg slutten. Men hva gjør vel det, med dette programmet: Den glitrende Elisabeth Leonskaja spiller med Borodin-kvartetten 23. august, og det blir urfremføring av Kjetil Bjerkestrands nye Stabat Mater med Barokkanerne–så vel som Pergolesi og Scarlattis noe eldre versjoner. Festivalen holder konserter over hele byen, fra Gamle Logen og Oscarshall, til Bølgen og Moi Briskeby.

www.oslokammermusikfestival.no

Musikfest Berlin

Tyskland, 31. august–18. september

Musikkbyen Berlin har alltid nok å by på, men for feriereisende sent i sommer er byen ekstra full av symfonisk moro. Velg og vrak blant internasjonale orkestre som Amsterdam Concertgebouw eller Ensemble Musikfabrik, eller prøv å få med deg minst én av de tre Monteverdi-operaene som English Baroque Soloists og John Eliot Gardiner gjør i anledning renessansekomponistens 450-årsdag: Orfeo, Ulysses vender hjem og Poppeas kroning.

www.berlinerfestspiele.de