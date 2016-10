Fem nye filmer fra Harry Potter-universet

I november kommer et biprodukt av den originale Harry Potter-serien, en film med samme tittel som boken Fantastic Beasts and Where To Find Them – Fabeldyr og hvor de er å finne på norsk.

– Vi visste hele tiden at det ville bli mer enn én film, så vi satte en trilogi som et utgangspunkt, sa Rowling under et arrangement i London torsdag.

DAVID MOIR / REUTERS

– Jeg har nå fått kartlagt planene ordentlig, og vi er ganske sikre på at det blir fem filmer, avslører den 51 år gamle forfatteren, som også skal skrive manus til de nye filmene.

Den nye filmen er en «spin-off» av originalene og omhandler dyrene som har en sentral rolle i de tidligere filmene. De syv originale filmene har til sammen omsatt for 7,7 milliarder dollar.