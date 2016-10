Megaphonic Thrift - «Hendene»

«Hendene» er Megaphonic Thrifts første singel på norsk og den første fra deres kommende album. Låten er et samarbeid med Njål Paulsberg og Emil Nikolaisen og bygger på et bestillingsverk fra bergensfestivalen Den Elleville Festen.

FOAMM - Dive Into the FOAMMM

Dive Into the FOAMMM er EP-debuten til Oslo-bandet FOAMMM, og utgis på Sheep Chase Records som blant annet jobber med Dark Times og Årabrot. De fire sporene nikker nostalgisk mot harmonisk shoegaze og det blir spennende å høre mer fra denne gjengen.

Margaret Berger - «Running with Scissors»

«Running with Scissors» er Margaret Bergers andre singel på eget selskap, og det høres ut som at å være frigjort fra et majorselskap gjør henne godt. Låten er skrevet i samarbeid med tyske Max Mostley og handler om et brent barn som ikke skyr ilden.

The Weeknd feat. Daft Punk - «Starboy»

Videoen til The Weeknd og Daft Punk-samarbeidet «Starboy» åpner med at han tilsynelatende dreper sitt gamle jeg, og spradende viser frem sin nye sveis. Han tok steget fra internettstjerneskudd til å superstjerne med fjorårets Beauty Behind the Madness, og det ser ut som han jobber med å sementere superstjernestatusen i år.

Cardi B - «Bronx Season»

Bronx-jenta Cardi B holder koken. Den tidligere stripperen må stadig tåle massiv kritikk i sosiale medier, både for hvordan hun ser ut og hvordan hun snakker, men er ikke redd for å svare haterne sine. Som hun rapper på «Bronx Season»: «Only time I hold my tongue is when I'm sucking dick».

Noname - Telefone

Noname har gjestet låter med blant annet Chance The Rapper og stilen hennes minner unektelig om Chicago-kollegaens gledesfylte rap. Telefone er basert på telefonsamtaler hun har hatt i oppveksten. Selv om hun beskriver noen nedturer, er den generelle følelsen man sitter igjen med at Noname holder hodet hevet gjennom det meste.

Hawkon - «OK Kaya»

Håkon Njøten, best kjent fra Idol 2004 og coverbandet Fagernes Yacht Club, debuterer med nok et nytt artistnavn, Hawkon. Debutsingelen «OK Kaya» er inspirert av en langt mer original og vellykket norsk artist. Ingen skal påstå at det er lett for alle å finne seg selv her i verden, men det kan ikke feies under teppet at det har blitt gjort bedre forsøk enn dette.