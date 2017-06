Festivaler for dans, dans, dans

1. Palmesus

Kristiansand, 30. juni-1. juli.

Toppnavn: The Chainsmokers, Armin Van Buuren, Seeb, Gabrielle, Zara Larsson.

På Bystranda i Kristiansand lager man dans- og tropefest for ungdommen, og det hele ble utsolgt på minutter. Stort pluss i margen for booking av The Chainsmokers, som er blant de største stjernene i popverden akkurat nå.

palmesus.com/no

YVES HERMAN

2. Findings Festival

Bislett stadion Oslo, 18.–19. august.

Toppnavn: Alesso, Tiësto, Alan Walker, Karpe Diem, DJ Snake.

Inne på friidrettens storstue har man i noen år nå laget en real dansefest med noen av verdens aller største DJs og EDM-stjerner. Det er da heller ikke smågutter som kommer i år, sammen med 18.000 besøkende pr. dag.

findings.no

Monica Strømdahl

3. Sommerøya

Salt Oslo, 18.–19. august.

Toppnavn: Stephan Bodzin, Rødhåd, Anja Schneider, Finnebassen, Of Norway.

Samme helg som Findings er det også en annen klubbmusikk-festival i Oslo. Med mindre kjente artister, men det kan fort være disse som blir de neste store innen house, techno og elektronika. I nydelige omgivelser ved fjorden.

sommeroya.no